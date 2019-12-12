Нурымбетов: У нас более 30 тысяч здоровых мужиков отказываются от работы и живут на АСП

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danilov 12 Декабря 2019 в 14:20:25
Если трудоспособные члены малообеспеченных семей, которые получают АСП, отказываются работать, семью будут лишать выплат, заявил министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов
"Я подтверждаю, что в новом законе есть требование: если в малообеспеченной семье есть здоровый член семьи, мы ему будем предлагать работу, и если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье. Сегодня если он отказывается, то не платят только причитающуюся ему часть. У нас очень много таких отказов. У нас более 30 тысяч таких здоровых мужиков отказываются от работы и живут на АСП, которую платят их детям. Это неправильно, они должны работать", – сказал министр.
Он добавил, что в случае, если получатели АСП будут соглашаться на предлагаемую работу, они смогут получать и зарплату, и помощь от государства.
"Какой, в моём понимании, здравый человек от этого может отказаться? Я за два месяца объездил 15 регионов, встречался с населением, и мне многие главы крестьянских хозяйств говорили, что мужчины не идут работать, потому что супруги получают по 200 тысяч АСП. В Туркестане идёт такая стройка и мужики не идут на 150 тысяч работать. Это неправильно", – заявил Биржан Нурымбетов.
https://informburo.kz/novosti/nurymbetov-u-nas-bolee-30-tysyach-zdorovyh-muzhikov-otkazyvayutsya-ot-raboty-i-zhivut-na-asp.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Они сначала придумывают хорошие законы, а потом думают как же люди по ним жить то будут.
"Я подтверждаю, что в новом законе есть требование: если в малообеспеченной семье есть здоровый член семьи, мы ему будем предлагать работу, и если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье.
Ну а кто ему мешает развестись нахрен и получать ваши АСП
Цитата: Skype от 12.12.2019 09:32:45
Вотжебля
Они сначала придумывают хорошие законы, а потом думают как же люди по ним жить то будут.
"Я подтверждаю, что в новом законе есть требование: если в малообеспеченной семье есть здоровый член семьи, мы ему будем предлагать работу, и если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье.
Ну а кто ему мешает развестись нахрен и получать ваши АСП
Вотжебля
Они сначала придумывают хорошие законы, а потом думают как же люди по ним жить то будут.
"Я подтверждаю, что в новом законе есть требование: если в малообеспеченной семье есть здоровый член семьи, мы ему будем предлагать работу, и если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье.
Ну а кто ему мешает развестись нахрен и получать ваши АСП
Аха, будут они разводиться, когда дело решаемое за каких то 40-50тыс теңге!!! Вон из ЦОНа в Нурсате каждый день почти "забирают". Вчера молоденькую девчонку забрали. Хотя что то не видно, что их сажают!!!