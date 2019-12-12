Нурымбетов: У нас более 30 тысяч здоровых мужиков отказываются от работы и живут на АСП

ВотжебляОни сначала придумывают хорошие законы, а потом думают как же люди по ним жить то будут."Я подтверждаю, что в новом законе есть требование: если в малообеспеченной семье есть здоровый член семьи, мы ему будем предлагать работу, и если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье.Ну а кто ему мешает развестись нахрен и получать ваши АСП