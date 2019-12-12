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Экономика
Нурымбетов: У нас более 30 тысяч здоровых мужиков отказываются от работы и живут на АСП
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danilov 12 Декабря 2019 в 14:20:25
Министр рассказал, что многие мужчины отказываются от работы, потому что их семьям государство выплачивает АСП по 200 тысяч тенге.

Если трудоспособные члены малообеспеченных семей, которые получают АСП, отказываются работать, семью будут лишать выплат, заявил министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов

"Я подтверждаю, что в новом законе есть требование: если в малообеспеченной семье есть здоровый член семьи, мы ему будем предлагать работу, и если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье. Сегодня если он отказывается, то не платят только причитающуюся ему часть. У нас очень много таких отказов. У нас более 30 тысяч таких здоровых мужиков отказываются от работы и живут на АСП, которую платят их детям. Это неправильно, они должны работать", – сказал министр.

Он добавил, что в случае, если получатели АСП будут соглашаться на предлагаемую работу, они смогут получать и зарплату, и помощь от государства.

"Какой, в моём понимании, здравый человек от этого может отказаться? Я за два месяца объездил 15 регионов, встречался с населением, и мне многие главы крестьянских хозяйств говорили, что мужчины не идут работать, потому что супруги получают по 200 тысяч АСП. В Туркестане идёт такая стройка и мужики не идут на 150 тысяч работать. Это неправильно", – заявил Биржан Нурымбетов.

https://informburo.kz/novosti/nurymbetov-u-nas-bolee-30-tysyach-zdorovyh-muzhikov-otkazyvayutsya-ot-raboty-i-zhivut-na-asp.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 12.12.2019 в 15:32:45   # 736772
Вотжебля

Они сначала придумывают хорошие законы, а потом думают как же люди по ним жить то будут.

"Я подтверждаю, что в новом законе есть требование: если в малообеспеченной семье есть здоровый член семьи, мы ему будем предлагать работу, и если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье.

Ну а кто ему мешает развестись нахрен и получать ваши АСП
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  Dragon 12.12.2019 в 16:22:19   # 736779
Цитата: Skype от 12.12.2019 09:32:45
Вотжебля

Они сначала придумывают хорошие законы, а потом думают как же люди по ним жить то будут.

"Я подтверждаю, что в новом законе есть требование: если в малообеспеченной семье есть здоровый член семьи, мы ему будем предлагать работу, и если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье.

Ну а кто ему мешает развестись нахрен и получать ваши АСП


Аха, будут они разводиться, когда дело решаемое за каких то 40-50тыс теңге!!! Вон из ЦОНа в Нурсате каждый день почти "забирают". Вчера молоденькую девчонку забрали. Хотя что то не видно, что их сажают!!!
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