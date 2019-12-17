Лафа банков должна закончиться

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DITRX 17 Декабря 2019 в 09:50:07
Эта информация всколыхнула экспертное сообщество. Из нее выходит, что государство в очередной раз будет спасать банки в ущерб социальным проблемам, науке, образованию, селу и промышленности.
Трудности с деньгами испытывают все сектора экономики. Однако помощь регулярно получают лишь банкиры.
С другой стороны, финансовая система Казахстана построена на банках. Других финансовых институтов у нас попросту нет. Поэтому все уже привыкли, что правительство всё равно помогает банкирам, и никто бы особо не возмущался, если бы помощь была не более пары сотен миллионов. Тем более перед 2020 годом, когда страна открывает свой рынок для мировых банков, как того требует Всемирная торговая организация. Но 400 миллиардов! Это уж слишком!
– Если в 2009 году госпомощь банкам Казахстана смотрелась очень свежо и понятно, то в 2019 году программы их поддержки выглядят обезболивающим при некрозе и отмирании всего организма, – говорит финансовый консультант Расул Рысмамбетов. – Банковская система в идеале – это кровеносная система любой экономики, она должна конкурировать, развиваться и улучшать своих клиентов.
Однако многие наши банки – малоподвижные, пополневшие от госпомощи – нуждаются в хорошей диете, а не в таблетках из Нацфонда.
И в этом их вина только частично. Основной груз ответственности ложится на правительство, которое активно вмешивалось в экономику через множество различных госпрограмм. На мой взгляд, нынешние проблемы банков – не смертельные, и они в деньгах не нуждаются. Нужно дать им возможность восстановиться – медленно и естественно, а не баловать допингом. Кроме того, 1 миллиард долларов не решит вопроса. Реальный объем проблем в банковском секторе вполне может достигать 3–4 миллиардов.
Аналитик инвесткомпании “EXANTE” Андрей Чеботарёв вообще считает, что вся эта информация, скорее, пробный шар, у которого есть строго определенные задачи. Почему после кредитной амнистии банки и МКФО будут снова привлекать людей легкими деньгами
– “Reuters” имеет право ставить новость, полученную из собственных источников. Но она до конца не проверена. Не указан ее источник. Ничего в этом плохого нет. Но до опубликования хотя бы части данных по проведенному анализу AQR такая информация выглядит манипулятивной, – рассказал аналитик в беседе с “КАРАВАНОМ”. – Может сложиться впечатление, что ее могли специально дать журналисту, чтобы провести некую манипуляцию на рынке. Либо прозондировать почву.
Да, не у всех банков сейчас всё в порядке. Но моя позиция, как эксперта, – помогать не надо.
В стране, где один банк контролирует две трети активов и с ним всё в порядке, несколько других можно и не спасать.
Чтобы и вкладчики, и сами финансисты поняли, что на рынке надо работать более ответственно. Да, таким образом будут наказаны и вкладчики. Но человек тоже должен понимать, кому он несет свои деньги, кому доверяет. Банкам тоже нельзя расслабляться. Есть мнение, что их обязательно спасут, еще и все долги выплатят. Такая поддержка финансового сектора должна закончиться.
Проверка от “Oliver Wyman” в стране началась 1 августа этого года и должна закончиться в декабре. Она проводится в 14 крупнейших банках, на которые приходится 87 процентов активов. Это Народный, Kaspi, Сбербанк, Forte, БЦК, АТФ, Евразийский, Jýsan Bank, Bank RBK, Нурбанк, Альфа Банк, Altyn Bank, Хоум Кредит и ВТБ.
По обещанию Нацбанка результаты AQR должны быть опубликованы до конца года. Цель проверки – обеспечение прозрачности всей банковской системы, укрепление финансовой стабильности и повышение доверия со стороны инвесторов и вкладчиков.
https://www.caravan.kz/gazeta/lafa-bankov-dolzhna-zakonchitsya-594031/amp/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 17.12.2019 в 10:39:50 # 736940
Пусть уже рухнут эти банки Давайте устроим хаос
Обнаглели эти черви. Сидят тупари в управлении и доят опять таки нас. Со всех сторон.
И что за управление такое.
Ну а народ это огромная дойная корова, причем еще и не возмутимая. Вот бы один раз насрать в это ведро, чтоб хлебнули эти сверху и свалили уже отсюда в свои лондоны.
Цитата: DITRX от 17.12.2019 11:16:38
ОПЯТЬ БАНКИ СПАСАЕМ
ОПЯТЬ БАНКИ СПАСАЕМ
Банки второго уровня - частные лавочки, кому они принадлежат, все знают. Кому принадлежат все богатства Казахстана, от природных ресурсов до финансовых, тоже никому объяснять не надо. Просто легким движением руки "Шо, опять?", да опять, с одного кармана - другой.
Алга, Казахстан!