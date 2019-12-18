КАЗАХСТАН МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 6 МЛРД ДОЛЛ. США

Казахстан обладает огромным, не используемым в полной мере сельскохозяйственным потенциалом — 80% территории страны характеризуются как сельскохозяйственные земли, однако в данном секторе используются лишь 40% или 96 млн га. Причинами низкого освоения ресурсов остаются проблемы слабой производительности, эффективности инструментов государственной поддержки, отдаленности науки агропромышленного комплекса от бизнеса, а также неразвитости систем сбыта и хранения сельскохозяйственных товаров. Тем не менее в условиях снижения мировых цен на энергоресурсы и высокой волатильности нефти именно сельское хозяйство может стать ключевым импульсом экономического развития страны.
Текущее состояние сельского хозяйства Казахстана характеризуется низким влиянием отрасли на национальную экономику. За девять месяцев 2019 года в структуре ВВП сельское, лесное и рыбное хозяйство заняло лишь 4,3% или 1,9 трлн тенге. В целом последние десять лет доля отрасли варьировалась от 4,2% до 4,9%, преодолев границу интервала лишь в 2009 и 2010 годах с показателями 6,2% и 6% соответственно. При этом следует отметить, что в конце 1990-х годов показатель находился на более высоком уровне – 8 — 9%.
Развитию агропромышленного комплекса в Казахстане уделяется огромное внимание. Одной из основных задач Правительства является повышение конкурентоспособности АПК, как одного из ключевых драйверов национальной экономики. Для реализации данной цели за годы независимости Казахстана было разработано десять программных документов, на основе которых реализуется государственная политика в сфере АПК:
социально-экономического развития «Аул» на 1991 — 1995 годы и на период до 2000 года;
развития агропромышленного комплекса на 1993 — 1995 годы и до 2000 года;
развития сельскохозяйственного производства на 2000 — 2002 годы;
государственная агропродовольственная программа на 2003 – 2005 годы;
развития сельских территорий на 2004 — 2010 годы;
устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006 — 2010 годы;
первоочередных мер по реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006 — 2010 годы;
развития агропромышленного комплекса на 2010 — 2014 годы;
развития агропромышленного комплекса «Агробизнес-2017»;
развития агропромышленного комплекса РК на 2017 – 2021 годы.
Статистика показывает, что сельское хозяйство растёт, но медленно и неустойчиво
Предпринимаемый Правительством комплекс мер для своевременного решения проблем АПК уже демонстрирует положительную динамику. Так, валовый выпуск продукции за последние пять лет показал стабильный рост со среднегодовой динамикой 9%. Однако в более длительной динамике, например с 2010 года наблюдаются резкие изменения темпов годового роста с интервалом от -12% до 49%, что обусловлено зависимостью отрасли от природно-климатических условий. Например, в 2011 году объем валового выпуска вырос на 49%, из-за рекордного сбора урожая зерновых, а в 2012 году показатель снизился на 12%.
В текущем году, по итогам одиннадцати месяцев валовый выпуск продукции достиг 4,9 трлн тенге, увеличившись на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Региональным лидером является Алматинская область, объем выпуска продукции которой составил 798,5 млрд тенге. Также рекордного выпуска достигли Северо-Казахстанская область (625,2 млрд тенге) и Туркестанская область (591,1 млрд тенге).
В структуре производства пищевых продуктов основную долю занимают зерноперерабатывающая (22,3%), молочная (16,7%), хлебобулочная (15%), мясоперерабатывающая (13,6%), масложировая (7,9%), плодоовощная (7,6%) отрасли.
Очевидно, что ограниченность рынка сбыта и слабая транспортно-логистическая инфраструктура существенно сдерживают производственные мощности в стране. Однако системная работа, проводимая в данном направлении, также позволила достичь ощутимых результатов. Так, последние десять лет ежегодный экспорт сельскохозяйственной продукции Казахстана находился в интервале от 1,6 млрд долл. США до 2,7 млрд долл. США. А в 2018 году производителям удалось преодолеть границу интервала, достигнув 3 млрд долл. США (годовой рост составил 30,5%).
Положительная динамика экспорта связана с ростом поставок в приоритетные рынки, в частности в Иран практически в 2 раза (объем экспорта — 329 млн долл. США), в страны Европейского Союза на 20,8% (329 млн долл. США), в Китай на 43,7% (258 млн долл. США), в Турцию на 34,2% (113 млн долл. США), в страны Персидского залива (Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн) в 3,8 раза (3,6 млн долл. США).
За десять месяцев 2019 года экспорт составил 2,6 млрд долл. США, а доля от общего объема – лишь 5,4%. То есть сельское хозяйство оказывает слабое влияние на развитие внешнеторговых отношений. Для сравнения в странах с высоким агропромышленным потенциалом экспорт сельского хозяйства превышает 4 млрд долл. США. Например, в 2018 году Россия экспортировала продукции на сумму почти 7 млрд долл. США, Китай – на 11,5 млрд долл. США, Япония – 6 млрд долл. США.
Тем не менее Казахстан может увеличить доходность оборота продукции сельского хозяйства в 2,5 раза к 2022 году. Импульсом роста может послужить увеличение производства высокорентабельных видов культур, такие как чечевица, лен и соя. Так, в 2018 году Казахстан экспортировал 33 тыс. тонны сои по цене 400 долл. США за тонну, тогда как тонна пшеницы стоит в 2 раза дешевле.
Проблемы роста сельского хозяйства: локальные и международные тренды
Несмотря на ежегодный рост производства сельскохозяйственной продукции и ее экспорта, агропромышленный потенциал Казахстана раскрыт не полностью. Препятствует его развитию ряд серьезных барьеров, а именно:
Во-первых, развитие АПК сдерживается за счет ограниченности привлечения дополнительного капитала. Например, иностранные инвесторы стали меньше интересоваться сельским хозяйством Казахстана. За последние четыре года наблюдается резкое снижение ПИИ с ежегодным темпом падения – 45%. Если в 2015 году объем ПИИ находился на уровне 71,5 млн долл. США, то в 2018 году – 11,2 млн долл. США. А, за первое полугодие 2019 года объем ПИИ составил 6,6 млн долл. США.
Следует отметить, что мировая динамика ПИИ в целом демонстрирует отрицательный тренд: в 2018 году глобальные инвестиционные потоки сократились на 18,4%, до 1,2 трлн долл. США. Ежегодное сокращение мировых инвестиций за последние три года отражает глобальную настороженность инвесторов к экономикам стран, одной из причин которой могут быть заложенные ожидания мирового экономического кризиса в ближайшие годы.
Во-вторых, понижательная динамика ПИИ вынуждает производителей увеличивать инвестиции в основной капитал за счет собственных средств. За восемь месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал в сферу составил 263,7 млрд тенге, увеличившись на 50,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. При этом нехватка источников финансирования либо завышенные требования кредиторов, вынуждают производителей финансировать предприятия за счет собственных средств. В результате 78,3% капиталовложений сформированы из капитала предприятий. Заемные средства составили 16,6%, а доля банковского финансирования – лишь 5,1%.
В-третьих, качественному обеспечению развития отрасли препятствует низкий уровень производительности труда. Согласно статистике, производительность труда именно в сельском хозяйстве является одной из самых низких в экономике республики — всего 5 тыс. долл. США на человека. Для сравнения в Беларуси показатель составляет 33,5 тыс. долл. США, в России – 18,4 тыс. долл. США.
Одной из причин низкого показателя является недостаточная техническая оснащенность. Так, степень износа машин и оборудования в сельском хозяйстве составляет 45%, а на 1 га сельскохозяйственных земель в Казахстане приходится 1 трактор, тогда как в США – 27, в Индии – 16, в Бразилии – 11. При этом срок эксплуатации спецтехники в стране превышает нормативный срок в 17 лет, что в результате увеличивает затраты на ремонт и ГСМ в среднем на 20% и приводит к снижению сбора урожая.
В-четвертых, неэффективность распределения субсидий. В Казахстане одним из механизмов финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей является субсидирование крупнорогатого скота, покупаемого из зарубежных стран. Однако данное требование является невыгодным для малых и средних хозяйств, за счет высокой стоимости у зарубежных предприятий.
В-пятых, 80% произведенной в стране продукции сельского хозяйства реализуется в виде сырья, без переработки. Более того, свыше 90% инвестиций в основной капитал в сферу направляются именно на выращивание сезонных культур (58,2%) и животноводство (32,3%). В результате Казахстан ежегодно теряет 1,5 млрд долл. США.
В-шестых, немаловажное значение имеют проблемы хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции, которые напрямую влияют на уровень конкурентоспособности аграрной сферы. На территории страны действует 21 транспортно-логистический центр, однако при ежегодном росте производства имеющиеся мощности недостаточны.