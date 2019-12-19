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Экономика
Зарплата врачей и медсестер вырастет вдвое
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danilov 19 Декабря 2019 в 15:57:22
«Программа «Денсаулық» показала свою эффективность. Благодаря ее реализации в стране улучшились основные медико-демографические показатели, средняя продолжительность жизни достигла 73 лет. Елбасы даны конкретные поручения по улучшению качества медицинской помощи, увеличению расходов на первичную помощь до 60%. Глава государства также поручил принять меры по профилактике заболеваемости и пропаганде здорового образа жизни. На решение этих важных задач направлен проект новой госпрограммы», - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства РК.

По его словам, для формирования у населения приверженности здоровому образу жизни будет модернизирована служба общественного здоровья.

«Будут приняты меры по повышению качества медицинской помощи, завершению создания единого цифрового пространства в здравоохранении. Для этого усовершенствуется финансирование поликлиник и больниц, исходя из стимулирования раннего выявления заболеваний. Во всех регионах будет продолжено развитие центров лучших практик первичной медицинской помощи. В целях повышения статуса медицинских работников будет создана национальная система кадровых ресурсов здравоохранения. Зарплата врачей и медсестер повысится в среднем в два раза, будут усилены меры их социальной поддержки», - заявил глава кабмина.

В целом нагрузка на одного врача снизится до стандартов Организации экономического сотрудничества и развития.

«В целях устойчивого развития системы здравоохранения будет кардинальным образом улучшен инвестиционный климат медицинской отрасли. Впервые в эту отрасль планируется привлечь 2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построено 431 объект здравоохранения, в том числе 19 новых многопрофильных больниц международного уровня, через механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит обновить на 50% коечный фонд и снизить износ зданий с 60% до 38%. Все эти меры улучшат медицинскую инфраструктуру в целом и снизят уровень заболеваемости, увеличат среднюю продолжительность жизни к 2025 году до 75 лет», - добавил Аскар Мамин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 19.12.2019 в 16:16:38   # 737038
К 2025 году это повышение зарплат будет ...
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  bIP6bIC 19.12.2019 в 16:37:00   # 737039
Пусть растут ЗП. И пусть растет профессиональный спрос с этих крохоборов. Может перестанут взятки выпрашивать направо и налево. Сдыхать будешь, но пока этим питарасам в лапу не сунешь-пальцем ни одна падла не шевельнет, от главврача до санитарки! Гребаная система!
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  Mikado 19.12.2019 в 16:39:00   # 737040
Quote:
Зарплата врачей и медсестер повысится в среднем в два раза


Почему-то есть подозрения, что расчет будет производиться по аналогии со средней заработной платой по стране.
Если главврачу поднять зарплату в несколько раз, то средняя зарплата по больнице увеличиться. Первую часть про главврача убираем и вот вам положительная новость для хабара или стат. отчета об увеличении средней ЗП по больнице.
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  КЕДЫ 19.12.2019 в 18:41:46   # 737043
Все это хуйня. Скорее всего как в рашке будет такой же механизм. Увеличат ставку но уменьшат какие то доплаты. В итоге получится чуть меньше чем было. У сестры моей так и получилось. Кардиолог в г. Самара.
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  Рамзес 19.12.2019 в 19:13:51   # 737045
А брать за место сколько будут?
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  Stalin 19.12.2019 в 21:53:36   # 737057
Quote:
улучшат медицинскую инфраструктуру в целом
хрень полнейшая, хабар, по продолжительности жизни у нас самое низкое по СНГ, ниже нас только Туркмения
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  Absolute 19.12.2019 в 23:44:14   # 737068
Почему никто не читает главного ? Quote:
Впервые в эту отрасль планируется привлечь 2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построено 431 объект здравоохранения, в том числе 19 новых многопрофильных больниц международного уровня, через механизмы государственно-частного партнерства.

Это получается что и все возможные услуги вырастут в два раза. Эти частные инвестиции должны будут отбиваться за счет граждан республики.
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