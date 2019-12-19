Зарплата врачей и медсестер вырастет вдвое

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danilov 19 Декабря 2019 в 15:57:22
По его словам, для формирования у населения приверженности здоровому образу жизни будет модернизирована служба общественного здоровья.
«Будут приняты меры по повышению качества медицинской помощи, завершению создания единого цифрового пространства в здравоохранении. Для этого усовершенствуется финансирование поликлиник и больниц, исходя из стимулирования раннего выявления заболеваний. Во всех регионах будет продолжено развитие центров лучших практик первичной медицинской помощи. В целях повышения статуса медицинских работников будет создана национальная система кадровых ресурсов здравоохранения. Зарплата врачей и медсестер повысится в среднем в два раза, будут усилены меры их социальной поддержки», - заявил глава кабмина.
В целом нагрузка на одного врача снизится до стандартов Организации экономического сотрудничества и развития.
«В целях устойчивого развития системы здравоохранения будет кардинальным образом улучшен инвестиционный климат медицинской отрасли. Впервые в эту отрасль планируется привлечь 2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построено 431 объект здравоохранения, в том числе 19 новых многопрофильных больниц международного уровня, через механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит обновить на 50% коечный фонд и снизить износ зданий с 60% до 38%. Все эти меры улучшат медицинскую инфраструктуру в целом и снизят уровень заболеваемости, увеличат среднюю продолжительность жизни к 2025 году до 75 лет», - добавил Аскар Мамин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 19.12.2019 в 16:16:38 # 737038
Зарплата врачей и медсестер повысится в среднем в два раза
Почему-то есть подозрения, что расчет будет производиться по аналогии со средней заработной платой по стране.
Если главврачу поднять зарплату в несколько раз, то средняя зарплата по больнице увеличиться. Первую часть про главврача убираем и вот вам положительная новость для хабара или стат. отчета об увеличении средней ЗП по больнице.
улучшат медицинскую инфраструктуру в целомхрень полнейшая, хабар, по продолжительности жизни у нас самое низкое по СНГ, ниже нас только Туркмения
Впервые в эту отрасль планируется привлечь 2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построено 431 объект здравоохранения, в том числе 19 новых многопрофильных больниц международного уровня, через механизмы государственно-частного партнерства.
Это получается что и все возможные услуги вырастут в два раза. Эти частные инвестиции должны будут отбиваться за счет граждан республики.