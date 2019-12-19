Зарплата врачей и медсестер вырастет вдвое

Зарплата врачей и медсестер повысится в среднем в два раза

Впервые в эту отрасль планируется привлечь 2,8 трлн тенге, в том числе 2,2 трлн частных инвестиций. За счет этих средств будет построено 431 объект здравоохранения, в том числе 19 новых многопрофильных больниц международного уровня, через механизмы государственно-частного партнерства.