В Казахстане изменили суммы возмещения расходов на командировки госслужащим

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danilov 25 Декабря 2019 в 09:47:11
Так, командированному работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения:
- для руководителей и заместителей руководителей государственных учреждений, ответственных секретарей, членов Конституционного Совета РК, начальника Канцелярии Президента РК, а также депутатов Парламента и судей Верховного суда РК норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать десятикратного размера месячного расчетного показателя (25 250 тенге в 2019 г.) в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, семикратного размера МРП (16 675 тенге) - в областных центрах и городах областного значения и пятикратного размера МРП (12 625 тенге) - в районных центрах и городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области;
- для работников государственных учреждений норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать семикратного размера месячного расчетного показателя в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, шестикратного размера месячного расчетного показателя - в областных центрах и городах областного значения, четырехкратного размера месячного расчетного показателя - в районных центрах, городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области и двухкратного размера месячного расчетного показателя - в сельских округах.
В 2019 году 1 МРП равен 2 525 тенге, в 2020 году он составит 2 651 тенге.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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