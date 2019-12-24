 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
В Казахстане изменили суммы возмещения расходов на командировки госслужащим
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Декабря 2019 в 09:47:11
Постановлением Правительства РК от 21 ноября 2019 года внесены изменения в Правила возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, сообщает Zakon.kz.

Так, командированному работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения:

- для руководителей и заместителей руководителей государственных учреждений, ответственных секретарей, членов Конституционного Совета РК, начальника Канцелярии Президента РК, а также депутатов Парламента и судей Верховного суда РК норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать десятикратного размера месячного расчетного показателя (25 250 тенге в 2019 г.) в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, семикратного размера МРП (16 675 тенге) - в областных центрах и городах областного значения и пятикратного размера МРП (12 625 тенге) - в районных центрах и городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области;

- для работников государственных учреждений норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки не должна превышать семикратного размера месячного расчетного показателя в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау и Байконыре, шестикратного размера месячного расчетного показателя - в областных центрах и городах областного значения, четырехкратного размера месячного расчетного показателя - в районных центрах, городах районного значения и поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области и двухкратного размера месячного расчетного показателя - в сельских округах.

В 2019 году 1 МРП равен 2 525 тенге, в 2020 году он составит 2 651 тенге.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь