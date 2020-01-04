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ZSK 03 Января 2020 в 13:53:23
Казахстанцам придется оплачивать таможенную пошлину, если стоимость товара будет превышать 200 евро, а вес - более 31 килограмма. Новые правила распространяются на физических лиц, указали в Комитет государственных доходов Минфина.
"Эти правила действуют на основании решения Евразийской экономической комиссии и не только в Казахстане, а по всей территории ЕАЭС. Это не касается предпринимательской деятельности, только физических лиц и товаров для личного пользования. Бизнесмены занимаются заказом каких-либо товаров за границей, тогда они заполняют таможенную декларацию. Эта норма вообще не для них. Эта норма для физических лиц, которые заказывают товары для личного пользования.
Если заказ будет превышать 200 евро, а вес - более 31 килограмма, то таможенная пошлина составит 2 евро за килограмм, то есть 15 процентов от стоимости товара", - сказал руководитель управления экспортного контроля КГД Ануар Мадиев.
В КГД уточнили, что если ввозимый товар будет одновременно весить более 31 килограмма и стоимость будет превышена 200 евро, то таможенную пошлину будут взимать по одной из двух категорий, выгодную бюджету.
"Если же наши граждане под видом этой деятельности хотят заказывать большое количество товаров и делать из этого предпринимательскую деятельность, то, конечно, мы будем смотреть и контролировать. В 2019 году лимит был определен на уровне 500 евро (один заказ на 500 евро). Я не могу сказать, что ранее у нас были крупные выявления, так как частота заказов была раз в месяц", - отметил он.
С 2020 года ввоз товаров не ограничен по времени. "Если раньше можно было ввозить без пошлины лишь один товар в течение месяца, то с 1 января 2020 года - сколько угодно посылок в любое время, хоть каждый день", - добавил Ануар Мадиев.
При этом он отметил, что изменения не коснулись товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС в сопровождаемом перевозчиком багаже. Из-за рубежа по-прежнему можно будет привезти покупки до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов.
За ввоз сопровождаемого багажа автотранспортом, железной дорогой, морским сообщением или другим путем беспошлинный порог равен 500 евро, а вес - не более 25 килограммов.
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shlenchak от 04.01.2020 08:48:29
Мдаааа значит теперь если я заказал телефон за 100000 тг должен платить пошлину ну збс, как всегда простой народ натягивают((
Мдаааа значит теперь если я заказал телефон за 100000 тг должен платить пошлину ну збс, как всегда простой народ натягивают((
Если телефон более 31кг, тогда Вам придется доплатить) Вроде так
Цитата: Aborigen от 04.01.2020 09:15:05
А если серьезно, то Quote:
Интернет-покупки для казахстанцев станут дороже. С 1 января изменятся правила ввоза товаров https://informburo.kz/cards/internet-pokupki-dlya-kazahstancev-stanut-dorozhe-s-1-yanvarya-izmenyatsya-pravila-vvoza-tovarov.html
...
№2. Сколько придётся платить?
С 1 января 2020 года при ввозе товара стоимостью более 200 евро необходимо оплатить таможенную пошлину – 15% от стоимости товара. К примеру, если заказать смартфон на AliExpress за 1 000 евро, то за растаможку придётся заплатить 120 евро (1000-200)Х15%).
...
Зато теперь ввоз товаров не ограничен по времени. Если раньше можно было ввозить без пошлины лишь один товар в течение месяца, то с 1 января 2020 года – сколько угодно посылок в любое время.
...
...
№2. Сколько придётся платить?
С 1 января 2020 года при ввозе товара стоимостью более 200 евро необходимо оплатить таможенную пошлину – 15% от стоимости товара. К примеру, если заказать смартфон на AliExpress за 1 000 евро, то за растаможку придётся заплатить 120 евро (1000-200)Х15%).
...
Зато теперь ввоз товаров не ограничен по времени. Если раньше можно было ввозить без пошлины лишь один товар в течение месяца, то с 1 января 2020 года – сколько угодно посылок в любое время.
...
Цитата: Walter от 04.01.2020 11:35:39
ЕАЭС? Никакой пользы для народа. Один вред блять. Если было чем восполнить эти товары веутри ЕАЭС то ладно. А так нихуя нет и не будет. И на еше тебе. Еще и Беларусь склоняют к сожительству Россия. Никакой пользы никакой. Дорожает все.
ЕАЭС? Никакой пользы для народа. Один вред блять. Если было чем восполнить эти товары веутри ЕАЭС то ладно. А так нихуя нет и не будет. И на еше тебе. Еще и Беларусь склоняют к сожительству Россия. Никакой пользы никакой. Дорожает все.
Именно так к сожалению.
Цитата: Walter от 04.01.2020 11:35:39Quote:
ЕАЭС? Никакой пользы для народа. Один вред, блять. Если было чем восполнить эти товары вНутри ЕАЭС, то ладно. А так нихуя нет и не будет. И на еЩе тебе. Еще и Беларусь склоняют к сожительству Россия. Никакой пользы никакой. Дорожает все.
ЕАЭС? Никакой пользы для народа. Один вред, блять. Если было чем восполнить эти товары вНутри ЕАЭС, то ладно. А так нихуя нет и не будет. И на еЩе тебе. Еще и Беларусь склоняют к сожительству Россия. Никакой пользы никакой. Дорожает все.
Беларусь с 1 января начала председательство в органах ЕАЭС https://belarus24.by/news/politics/belarus-s-1-yanvarya-nachala-predsedatelstvo-v-organakh-eaes/
03.01.2020
03.01.2020
Исходя из того, что Беларусь уже давно в ЕАЭС, с Узбекистаном не перепутал?
Quote:
26 Декабря 2019 г
В Узбекистане озвучили условия вступления в ЕАЭС https://eurasia.expert/v-uzbekistane-ozvuchili-usloviya-vstupleniya-v-eaes/
В Узбекистане озвучили условия вступления в ЕАЭС https://eurasia.expert/v-uzbekistane-ozvuchili-usloviya-vstupleniya-v-eaes/
https://index.minfin.com.ua/markets/wares/index/
Не находите, что ЕАЭС действует и на Украину, в которой тоже отмечается рост цен?
Цитата: Walter от 04.01.2020 13:10:31
Ну, раз ты в курсе, не затруднит ли напомнить, по какой причине российские поставщики с белорусскими потребителями о поставках нефти не договорились?
И не подскажешь ли, что "не потеряет" Белоруссия, выйдя из "навязанного" ей ЕАЭС?
Если что, то рассуждения на сайте ни на что (кроме состояния собственных нервных клеток) не повлияют.
Кстати, раз по своим повадкам о других судишь, то не с бодуна (похмелья) ли хамишь?
Белоруссия договорилась о поставке первой партии нефти из России https://lenta.ru/news/2020/01/04/neft/
Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в компании.
...
Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в компании.
...
Цитата: Ал от 04.01.2020 13:54:17похую. самое главное сто от еаэс никакого толка
Ну, раз ты в курсе, не затруднит ли напомнить, по какой причине российские поставщики с белорусскими потребителями о поставках нефти не договорились?
И не подскажешь ли, что "не потеряет" Белоруссия, выйдя из "навязанного" ей ЕАЭС?
Если что, то рассуждения на сайте ни на что (кроме состояния собственных нервных клеток) не повлияют.
Кстати, раз по своим повадкам о других судишь, то не с бодуна (похмелья) ли хамишь?
Цитата: Walter от 04.01.2020 13:10:31
Ну, раз ты в курсе, не затруднит ли напомнить, по какой причине российские поставщики с белорусскими потребителями о поставках нефти не договорились?
И не подскажешь ли, что "не потеряет" Белоруссия, выйдя из "навязанного" ей ЕАЭС?
Если что, то рассуждения на сайте ни на что (кроме состояния собственных нервных клеток) не повлияют.
Кстати, раз по своим повадкам о других судишь, то не с бодуна (похмелья) ли хамишь?
Цитата: Walter от 04.01.2020 15:54:07Обоснования кроме роста цен, наблюдаемого и в не входящих в ЕАЭС странах, имеются?
похую. самое главное Что от еаэс никакого толка
похую. самое главное Что от еаэс никакого толка
Quote:
Что изменилось в Налоговом кодексе Казахстана с 2020 года https://www.zakon.kz/5001381-chto-izmenilos-v-nalogovom-kodekse.htmlВ сельской местности все проблемы с интернетом уже решили?
Нововведения в системе налогового администрирования коснулись контрольно-кассовых машин, банков, а также обжалования итогов проверок и освобождения от налогов.
Какие изменения в Налоговом кодексе Казахстане в 2020 году вступают в силу - читайте в обзоре Sputnik Казахстан https://ru.sputniknews.kz/spravka/20200104/12453611/nalogovyy-kodeks-izmeneniya-2020.html.
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Таким образом, с 1 января 2020 года предприниматели обязаны применять при денежных расчетах контрольно- кассовые машины с онлайн передачей данных.
ККМ обязаны установить представители малого бизнеса и крестьянские хозяйства.
...
Нововведения в системе налогового администрирования коснулись контрольно-кассовых машин, банков, а также обжалования итогов проверок и освобождения от налогов.
Какие изменения в Налоговом кодексе Казахстане в 2020 году вступают в силу - читайте в обзоре Sputnik Казахстан https://ru.sputniknews.kz/spravka/20200104/12453611/nalogovyy-kodeks-izmeneniya-2020.html.
...
Таким образом, с 1 января 2020 года предприниматели обязаны применять при денежных расчетах контрольно- кассовые машины с онлайн передачей данных.
ККМ обязаны установить представители малого бизнеса и крестьянские хозяйства.
...
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Токаев подписал поправки в административный кодекс: что изменится
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Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20200104/12456633/tokaev-popravki-administrativnyy-kodeks.html
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Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20200104/12456633/tokaev-popravki-administrativnyy-kodeks.html