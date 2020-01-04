Новые правила

Ну, раз ты в курсе, не затруднит ли напомнить, по какой причине российские поставщики с белорусскими потребителями о поставках нефти не договорились?И не подскажешь ли, что "не потеряет" Белоруссия, выйдя из "навязанного" ей ЕАЭС?Если что, то рассуждения на сайте ни на что (кроме состояния собственных нервных клеток) не повлияют.Кстати, раз по своим повадкам о других судишь, то не с бодуна (похмелья) ли хамишь?