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62$ нормальная цена для торгашей. Она не дает разожраться России и Китаю, а зарабатывают те кому нужно.
Цитата: acid от 06.01.2020 08:23:50
Долго не продержится
62$ нормальная цена для торгашей. Она не дает разожраться России и Китаю, а зарабатывают те кому нужно.
Долго не продержится
62$ нормальная цена для торгашей. Она не дает разожраться России и Китаю, а зарабатывают те кому нужно.
Цены поднялись из за конфликтов между США и Ираном. Если будет крупномасштабная война то нефть может и на 100$ дайти легко. Но и доллар может стоит 500 тенге легко.
Да нет и не было дешевой нефти и вообще энергоресурсов!
Всё что вам показали это спектакль под названием сланцевые нефть, газ, ветряки и солнечные панели.
Когда до вас наконец то дойдёт, что поддержание производственной и потребительской базы энергоресурсами не сокращается, а наоборот растёт! Единственный вариант при котором энергоресурсы могут подешеветь, это сокращение потребления/потребителей! Все!
Остальное все блеф, как во время игры в покер. Ты можешь кричать что нефти и газа у тебя море-океан и ты ее бесплатно будешь раздавать до той поры, пока тебя не вскроют, или не повысят ставку!
То что мы видели в эти 5 лет было коллирование, потому что всем было выгодно поднять ставки, кроме блефующего, но он сам затеял эту игру.
Теперь открылся ривер, карты читаются и пока не вскрылись, нефть растёт потихой. Как только станет ясно что все это время США выдавали Иракскую, Ливийскую, Сирийскую нефть за нефть из своих стратегических запасов, так и взлетит нефтюшка пуще прежнего, а когда вскроется афера со сланцами так и вообще х.з. что будет, но газ точно будет дороже чем в 10 году.