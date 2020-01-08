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Экономика
К 2030 году РК должна войти в четвёрку крупнейших экспортёров мира
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danilov 08 Января 2020 в 10:10:53
К 2030 году РК должна войти в четвёрку крупнейших экспортёров мира. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в пятницу поездки в порт Танчжин в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Глава государства наблюдал за погрузкой экологически чистых автомобилей, производимых крупнейшими автомобильными компаниями страны - Hyundai и Kia - для покупателей в Европе. В этот день на автомобилевозы были загружены 4.200 электромобилей и водородных автомобилей. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что условия сосуществования крупных компаний, предоставляющих систему водородных топливных элементов, и более мелких предприятий, разрабатывающих ключевые компоненты водородных автомобилей, позволяют создавать лучшие в мире экологичные автомобили. Он отметил, что к 2025 году на оказание помощи в разработке таких автомобилей планируется выделить более 330 млн долларов. Президент обещал приложить усилия к тому, чтобы активизировать экспорт и ускорить инновационный рост.

http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=60212
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 08.01.2020 в 10:29:38   # 738197
Админ, поменяй РК на Корею, у нас РК обозначает Казахстан. А то статья вводит в заблуждение.
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  NBE 08.01.2020 в 10:40:28   # 738198
А понял 2030 РК, админ тролит.
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