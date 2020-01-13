 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Лукашенко ввел 50-процентный налог на транзит российской нефти
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 13 Января 2020 в 10:18:57
Лукашенко ввел 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь

Это сделано «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий»

Президент Беларуси подписал указ «О налогообложении», который касается транзита через территорию страны российской нефти. Согласно с указом Александра Лукашенко, ставка налога на прибыль установлена в размере 50%.

Это сделано «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов», сообщает пресс-служба президента.

Транзитная транспортировка магистральными трубопроводами нефти и нефтепродуктов через Беларусь также признана объектом налогообложения экологическим налогом, отмечается в сообщении.

Напомним, накануне Лукашенко заявлял о том, что «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых».

ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

https://www.kp.by/online/news/3729465/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.01.2020 в 12:32:49   # 738619
Еще один пигмей вояка!
поощрить (1) | покарать (2)
  NBE 13.01.2020 в 12:57:10   # 738625
Цитата: старик от 13.01.2020 06:32:49
Еще один пигмей вояка!
Это с какой стороны посмотреть, налог то в казну пойдет, потом на народ будет тратится. То есть он воюет за свой народ, неплохо.
поощрить (1) | покарать
  Absolute 13.01.2020 в 14:17:55   # 738631
Цитата: старик от 13.01.2020 06:32:49
Еще один пигмей вояка!

Ещё вчера ты хвалили Батьку. А сегодня уже нет) Эхх Старичок
поощрить (1) | покарать
  Максимыч 13.01.2020 в 15:24:29   # 738632
Цитата: старик от 13.01.2020 06:32:49
Еще один пигмей вояка!

С хера ли ты тут в Чиме переживаешь за отношения РФ и РБ. Тебя то каким боком касается?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь