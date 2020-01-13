Лукашенко ввел 50-процентный налог на транзит российской нефти

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философ 13 Января 2020 в 10:18:57
Это сделано «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий»
Президент Беларуси подписал указ «О налогообложении», который касается транзита через территорию страны российской нефти. Согласно с указом Александра Лукашенко, ставка налога на прибыль установлена в размере 50%.
Это сделано «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов», сообщает пресс-служба президента.
Транзитная транспортировка магистральными трубопроводами нефти и нефтепродуктов через Беларусь также признана объектом налогообложения экологическим налогом, отмечается в сообщении.
Напомним, накануне Лукашенко заявлял о том, что «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых».
ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ
https://www.kp.by/online/news/3729465/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ещё вчера ты хвалили Батьку. А сегодня уже нет) Эхх Старичок
С хера ли ты тут в Чиме переживаешь за отношения РФ и РБ. Тебя то каким боком касается?