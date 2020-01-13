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Экономика
В Казахстане появится новая циркуляционная монета номиналом 200 тенге
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философ 13 Января 2020 в 10:20:07
В ближайшее время Национальный Банк Казахстана выпустит в наличное обращение новую циркуляционную монету номиналом 200 тенге.
Как сообщили в Национальном Банке Казахстана, в ближайшее время Национальный Банк Казахстана выпустит в наличное обращение новую циркуляционную монету номиналом 200 тенге.
Новые монеты появятся в наличном обращении в 2020 году.

“Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет 10-15 лет”, – рассказал директор Департамента наличного денежного обращения Нацбанка – Жомарт Кажмуратов.

“Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа”, – добавил представитель Национального Банка.

“Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении”, – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, дизайн новой монеты будет показан позже.

http://oncoins.net/v-kazahstane-poyavitsya-novaya-moneta-nominalom-200-tenge
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.01.2020 в 12:34:00   # 738620
Давно назрела необходимость, удивляюсь что власти так запоздали с таким решением.
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  гримм 13.01.2020 в 12:35:37   # 738622
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  Джимбо 13.01.2020 в 13:14:04   # 738628
Наконец то, а то эту рванину уже в руки брать не приятно. Изношены все до состояния тряпочки.
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