В Казахстане появится новая циркуляционная монета номиналом 200 тенге

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философ 13 Января 2020 в 10:20:07
Как сообщили в Национальном Банке Казахстана, в ближайшее время Национальный Банк Казахстана выпустит в наличное обращение новую циркуляционную монету номиналом 200 тенге.
Новые монеты появятся в наличном обращении в 2020 году.
“Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет 10-15 лет”, – рассказал директор Департамента наличного денежного обращения Нацбанка – Жомарт Кажмуратов.
“Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа”, – добавил представитель Национального Банка.
“Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении”, – говорится в сообщении ведомства.
Отметим, дизайн новой монеты будет показан позже.
http://oncoins.net/v-kazahstane-poyavitsya-novaya-moneta-nominalom-200-tenge
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