С 19 января 2020 года банки будут следить за расчетами через карту и передавать данные налоговикам раз в год

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философ 13 Января 2020 в 10:21:15
А суть его проста Банки будут передавать данные налоговым органам по расчетам ваших клиентов с вами картами через POS-терминалы.
Правила определяют порядок и сроки представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счет налогоплательщика - физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, юридического лица (далее - налогоплательщики), посредством применения оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек.
Налоговики до 20 января года, следующего за отчетным годом, формируют по состоянию на 31 декабря отчетного года списки налогоплательщиков и в течение 10 календарных дней направляют в Банки и организации запрос о представлении Сведений по расчетам через банковские карты.
Банки и организации в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения запроса о представлении Сведений передают в Комитет госдоходов сведения по установленной форме.
Из всех сведений предоставляемых главным является в графа 11 формы, где указывается сумма платежей, поступивших на текущий счет за отчетный календарный год, посредством применения оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек.
Так же за кем будут следить?
1. Индивидуальные предприниматели, в том числе крестьянские или фермерские хозяйства.
2. Лица, занимающиеся частной практикой.
3. Юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы.
4. Юридические лица, являющиеся субъектами игорного бизнеса.
Приказ принят в соответствии с подпунктом 19) статьи 24 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (опубликован 8 января 2020 года).
И главное не забывайте, что при оплате через POS-терминалы в обязательном порядке надо пробивать чек ККМ. Налогоплательщики, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования могут использовать ККМ без ФПД и, соответственно, им по данным операциям необходимо заполнять книгу учета наличных денег.
При проведении оплаты через POS-терминал покупателю должен быть выдан чек кассового аппарата. Сумма, проведенная через через кассу, оплаченная по POS-терминалу должна быть отражена в Z-отчете отдельной строкой как оплата «Кредитом», что подразумевает оплату через POS-терминал.
В кулуарах СЦК руководитель управления налогообложения отдельных видов предпринимательства Комитета госдоходов министерства финансов РК Гульмира Смагулова пояснила по поводу механизма отслеживания денежных переводов через POS-терминалы.
"В конце года мы сформируем список, кто относился к этим категориям, затем эти списки передаем в банки второго уровня, после централизовано получим от них данные. Например, 2021 году я сформирую за 2020 год список и передам в банки, банки сформируют, сколько по данным лицам был итоговый платеж. Эти суммы мы у себя собираем для налогового контроля. Это для того, чтобы сравнить, сколько фактически задекларировано доходов и сколько прошло через терминалы", - сказала она.
https://uchet.kz/news/s-19-yanvarya-2020-goda-banki-budut-sledit-za-raschetami-cherez-kartu-i-peredavat-dannye-nalogovikam/
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Все мы гости 13.01.2020 в 11:16:48 # 738609
Кароче братва - подходи к ЧеПушиле, проси скачуху 5% или расплатишься картой)))