Китайские инфраструктурные и ресурсные мегапроекты по всему миру.

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danilov 15 Января 2020 в 10:55:25
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Из интересного:
1. Китай за свой счет построил в Зимбабве парламентский комплекс в столице страны Хараре. Стоимость "подарка" - 140 млн. долларов.
2. Общие объемы зарубежных инфраструктурных инвестиций Китая с 2000 года по 2017-й составили 270 млрд. долларов.
3. В транспортную и энергосистему Пакистана Китай вложил более 46 млрд. долларов, включая постройку в кредит атомной электростанции за 6,6 млрд. долларов. Результат - уровень одобрения Китая в Пакистане превышает 80%.
4. В Эфиопии Китай фактически помог построить столичное метро, а также подарил Аддис-Аббебе штаб-квартиру Африканского союза стоимостью в 200 млн. долларов.
5. Шри-Ланка с 2002 по 2017-й год получила от Китая более 12 млрд. долларов. В результате Китай получил стратегически важный порт в аренду на 99 лет.
6. Проект "Один пояс - один путь", в рамках развития которого Китая осуществляет свою экономическую экспансию.
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