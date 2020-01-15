Белоруссия попросила нефть у Казахстана

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danilov 15 Января 2020 в 15:37:32
По его словам, Казахастан рассмотрит предложение Минска, но сделка состоится только в том случае, если она будет экономически выгодна. Ногаев пояснил, что представители «Белнефтехима» встретятся с «ресурсодержателями», и если какая-то нефтяная компания согласится, то договор состоится.
Накануне вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что переговоры с Россией по контракту на поставки нефти не привели к каким-либо результатам, поэтому республика разослала предложения о покупке нефти «во все возможные страны». В их числе он назвал Украину, Польшу, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан.
Крутой заметил, что переговоры идут в ежедневном режиме, и выразил надежду, что вскоре конкретная нефть по альтернативным маршрутам попадет в Белоруссию.
Республика до последнего пыталась договориться о поставках российской нефти после 1 января 2020 года, но безрезультатно. В итоге 31 декабря 2019 года президент Александр Лукашенко распорядился искать нефть в другом месте. В том числе речь шла о железнодорожных поставках из балтийских портов и реверсе по одной или двум ниткам нефтепровода «Дружба». Накануне возможность такого реверса с технической точки зрения опровергла Польша.
Причиной проблем в переговорах стал российский налоговый маневр, из-за которого стоимость нефти для Белоруссии будет повышаться. Одновременно с этим Москва хочет сохранить премии своим нефтяным компаниям, о которых договорились в 2011 году. В связи с этим, считают в Белоруссии, покупать российскую нефть им придется по ценам выше мировых.
«Интерфакс»
Комментарии, по рейтингу, по дате
И Россия возьмет 50% сбор за экологию
Ну как видно, что-то пошло не так и РФ чуть-чуть киданула стратегического партнера.
Думаю договорятся, рынок есть рынок, дороже рынка Батька не купит. Все считают деньги, подачки кончились, рынок показывает звериный оскал капитализма. И батька не лох картофельный, поторгуемся продавит что сможет для своей страны. Радует то что борется и болеет за интересы своего народа, ну не знаю мож показуха.