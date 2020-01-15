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Экономика
Белоруссия попросила нефть у Казахстана
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danilov 15 Января 2020 в 15:37:32
В Казахстан для обсуждения поставок нефти 20 января прибудут представители Белоруссии, которая отказывается заключать контракт с Россией из-за недовольства его условиями. О том, что Минск попросил обсудить этот вопрос, рассказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Казахастан рассмотрит предложение Минска, но сделка состоится только в том случае, если она будет экономически выгодна. Ногаев пояснил, что представители «Белнефтехима» встретятся с «ресурсодержателями», и если какая-то нефтяная компания согласится, то договор состоится.

Накануне вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что переговоры с Россией по контракту на поставки нефти не привели к каким-либо результатам, поэтому республика разослала предложения о покупке нефти «во все возможные страны». В их числе он назвал Украину, Польшу, страны Прибалтики, Казахстан и Азербайджан.

Крутой заметил, что переговоры идут в ежедневном режиме, и выразил надежду, что вскоре конкретная нефть по альтернативным маршрутам попадет в Белоруссию.
Республика до последнего пыталась договориться о поставках российской нефти после 1 января 2020 года, но безрезультатно. В итоге 31 декабря 2019 года президент Александр Лукашенко распорядился искать нефть в другом месте. В том числе речь шла о железнодорожных поставках из балтийских портов и реверсе по одной или двум ниткам нефтепровода «Дружба». Накануне возможность такого реверса с технической точки зрения опровергла Польша.
Причиной проблем в переговорах стал российский налоговый маневр, из-за которого стоимость нефти для Белоруссии будет повышаться. Одновременно с этим Москва хочет сохранить премии своим нефтяным компаниям, о которых договорились в 2011 году. В связи с этим, считают в Белоруссии, покупать российскую нефть им придется по ценам выше мировых.

«Интерфакс»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sergei55 15.01.2020 в 15:41:06   # 738871
транзит то все равно через Россию пойдет
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  alexyk 15.01.2020 в 16:37:38   # 738876
транзит то все равно через Россию пойдет

И Россия возьмет 50% сбор за экологию
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  Рамзес 15.01.2020 в 18:48:04   # 738887
Зря Батько шульмует....
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  старик 15.01.2020 в 19:28:36   # 738898
Сидел на двух стульях, да один стул не выдержал.
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  Skype 15.01.2020 в 23:07:21   # 738914
Ищет способ отжать цену и правильно делает. Нужно торговать с умом, дорого любой дурень купить сможет
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  kubik 15.01.2020 в 23:30:23   # 738916
Как-то в одной командировке в Дели ,беседовал с представителем Беларусьнефти, так вот он сказал , что в Беларуси построили два современнейших завода по глубокой переработке нефти. Заводы строили с прицелом на европейский экспорт высококачественного масла и топлива по договоренностью с РФ на поставки нефти по сниженным ценам, на срок окупаемости заводов. Это было политическое решение за поддержку Беларусией РФ.
Ну как видно, что-то пошло не так и РФ чуть-чуть киданула стратегического партнера.
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  Skype 15.01.2020 в 23:41:49   # 738917
как видно, что-то пошло не так и РФ чуть-чуть киданула стратегического партнера.

Думаю договорятся, рынок есть рынок, дороже рынка Батька не купит. Все считают деньги, подачки кончились, рынок показывает звериный оскал капитализма. И батька не лох картофельный, поторгуемся продавит что сможет для своей страны. Радует то что борется и болеет за интересы своего народа, ну не знаю мож показуха.
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