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Экономика
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
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Гость 16 Января 2020 в 17:07:19
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых. По его словам, на данный момент переход на прогрессивный налог неэффективен и неактуален. Его слова привел глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, передает «Интерфакс».

Депутат уточнил, что это связано с тем, что сейчас в стране порядка 20 миллионов человек, чьи доходы оказываются меньше прожиточного минимума. «У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью», — констатировал Гаврилов. «А вопрос с богатыми и сверх богатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью», — добавил он.

Против введения налога на богатых высказывался и министр финансов Антон Силуанов. Он называл это бессмысленной операцией с точки зрения экономики и отмечал, что в течение ближайших нескольких лет это нецелесообразно. Силуанов считал, что Введение прогрессивной шкалы усложнит администрирование налогов и ухудшит их собираемость.

lenta.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 17.01.2020 в 13:27:36   # 739038
конечно как можно рыть яму самому себе и своим родственникам??
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  NBE 17.01.2020 в 14:20:45   # 739045
С другой стороны он прав, прогрессивный налог полезен, когда есть зажиточный класс (средний, выше среднего). А когда страна поделена на 2-3% тех кто возле кормушки, и 97% ниже среднего, нужен совсем другой подход, а будут ли применять этот подход, вот в чем вопрос.
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