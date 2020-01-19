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Экономика
Рост цен на ГСМ
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danilov 19 Января 2020 в 18:25:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 19.01.2020 в 18:31:29   # 739208
Акциз занимает половину стоимости. Нас просто нагло обкрадывают и все. Обложили налогом предмет первой необходимости. Все для народа
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  TATARIN7 19.01.2020 в 22:16:19   # 739221
Вот и развитие экономики, спасибо, что заботитесь о народе, маразматики
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  Все мы гости 19.01.2020 в 23:18:32   # 739226
Ну так боритесь с вывозом топлива за пределы республики, так нет, зачем, мы просто нагнем народ, пускай он платит за бездействие правительства. Мне плевать на рф и кр. У нас своя нефть,а в частном порядке автомобилисты много не вывезут. Просто коррупция везде и непомерные аппетиты агашек и прокладок. Тьфу на вас ,немощные, выбрали самый лёгкий путь.
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  divan 20.01.2020 в 03:37:42   # 739235
Вообще пипец!
Давайте по порядку, они якобы таким образом борятся с утечкой бензина в соседние страны, создавая дефицит ( которого нет). Так это же наоборот хорошо, производим товар, он продается, оттуда прибыль налоги зарплата, в чем проблема? На многие страны накладывают санкции чтоб продавать не могли а наши сами на себя санкции наложили.

Если на наш дешевый бензин такой спрос, так постройте новый НПЗ, и покройте этот спрос, или огромные склады чтобы нивелировать продажу за границу в пик сезона, ну почему все через жопу у нас?

Теперь сам акциз. Он нужен для чего? Например в алкоголе как сдерживающий фактор, чтоб народ не спился, потому что производство спирта очень простое и дешевое. А с бензином, нафига акциз? Чтоб меньше ездили что ли?

Вы понимаете что сколько бы ни стоил бензин мы все равно будем его покупать, и ездить. Только будем более недовольны...капля за каплей.

Думаю в этом подорожании больше политики чем экономики!
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  Пришелец 20.01.2020 в 03:57:19   # 739237
я ваще не понимаю в этом
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