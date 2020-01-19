Рост цен на ГСМ

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Практичный 19.01.2020 в 18:31:29 # 739208
Все мы гости 19.01.2020 в 23:18:32 # 739226
Давайте по порядку, они якобы таким образом борятся с утечкой бензина в соседние страны, создавая дефицит ( которого нет). Так это же наоборот хорошо, производим товар, он продается, оттуда прибыль налоги зарплата, в чем проблема? На многие страны накладывают санкции чтоб продавать не могли а наши сами на себя санкции наложили.
Если на наш дешевый бензин такой спрос, так постройте новый НПЗ, и покройте этот спрос, или огромные склады чтобы нивелировать продажу за границу в пик сезона, ну почему все через жопу у нас?
Теперь сам акциз. Он нужен для чего? Например в алкоголе как сдерживающий фактор, чтоб народ не спился, потому что производство спирта очень простое и дешевое. А с бензином, нафига акциз? Чтоб меньше ездили что ли?
Вы понимаете что сколько бы ни стоил бензин мы все равно будем его покупать, и ездить. Только будем более недовольны...капля за каплей.
Думаю в этом подорожании больше политики чем экономики!