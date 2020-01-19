Динара Кулибаева приобрела имение в Женеве за 44 млн франков

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философ 19 Января 2020 в 20:41:24
«Динара Кулибаева приобрела огромное имение в Collonge-Bellerive за 44 млн франков. Эта огромная сумма была выплачена женевскому бизнесмену Марку Сурсоку, в настоящее время проживающему в Монако», - сообщает швейцарское издание Tribune de Geneve.
При этом отмечается, что имение окружено лесом.
«Имение окружено лесным массивом площадью полтора гектара, оно примыкает к большому участку леса Collonge-Bellerive, который в прошлом году Динара Кулибаева приоберла за 62 млн франков», - отмечается в публикации.
Также сообщается, что зять Ислама Каримова продает свою виллу за 30 млн франков.
«В то же время в Vandœuvres в Женеве, Тимур Тилляев, зять бывшего президента Узбекистана, Ислама Каримова, продает свою великолепную виллу за 30 миллионов франков. Ее собирается приобрести Алексис Байло де Споельберх. Семья Споельберх является одним из акционеров гигантской пивоваренной группы AB InBev», - сообщает издание.
https://kaztag.kz/ru/news/dinara-kulibaeva-priobrela-imenie-v-zheneve-za-44-mln-frankov
http://www.dailynews.kz/world/dinara_kulibaeva_priobrela_imenie_v_zheneve_za_44_mln_frankov
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Цитата: старик от 19.01.2020 17:09:42
На последние деньги купила. Теперь голодать будет.
На последние деньги купила. Теперь голодать будет.
Не ссы старый !
Соотечественники сердобольные, скинутся на на фунт чёрной икорки
Цитата: КЕДЫ от 19.01.2020 18:06:08
Ну насмешил автор У же давным давно во Франции не франки, а евро местная валюта!!! или Женева хотите сказать уже отделена от Франции? Вот что значит современная школа- ничему не учит, печально. Исправьте текст пожалуйста.
Ну насмешил автор У же давным давно во Франции не франки, а евро местная валюта!!! или Женева хотите сказать уже отделена от Франции? Вот что значит современная школа- ничему не учит, печально. Исправьте текст пожалуйста.
КЕДЫ, это прикол такой с вашей стороны? Или по географии, как и по истории с Берией?
Женева находится в Швейцарии и к Франции не имеет отношения. Швейцария не входит в Евросоюз и валюта Швейцарии - швейцарский франк.
Надеюсь, вы к ракетным войскам отношения не имеете.