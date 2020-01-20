Казахстан вводит запрет на экспорт живого скота

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философ 20 Января 2020 в 15:18:29
В ведомстве отметили, что массовый экспорт живого скота создал основу для «спекулятивного роста» цен на мясо. Кроме того, снизилась загруженность казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем за 2019 год они были загружены менее чем на половину от своей мощности.
Полный запрет на вывоз сельскохозяйственных животных за пределы республики ввело Министерство сельского хозяйства Казахстана 20 января, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Минсельхоза масштабный вывоз скота за рубеж привел к спекулятивному росту цен на мясную продукцию в республике. Кроме того, это привело к понижению загрузки мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В 2019 году из-за дефицита сырья их загруженность, в среднем, не превышала пятидесяти процентов.
Новые изменения в законодательстве полностью «запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп».
Проект получил поддержку региональных, муниципальных властей, отраслевых ведомств и находится на согласовании органов государственной власти.
«Введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции», — подчеркивается в сообщении Минсельхоза.
В прошлом году основными странами-импортерами казахстанского крупного рогатого скота стали Узбекистан (78%) и Армения (14%). Мелкий рогатый скот также отправляли преимущественно в Узбекистан (76%), также его закупала Россия (8,1%), Азербайджан (6,7%) и Иран (4,5%).
https://www.caravan.kz/news/kazakhstan-vvodit-zapret-na-vyvoz-zhivogo-krupnogo-i-melkogo-rogatogo-skota-602775/
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