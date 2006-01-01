Авиакомпании назвали условие для снижения цен на билеты

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danilov 23 Января 2020 в 14:31:07
Директор по региональным отношениям IATA Раймондс Грунтинс на пресс-конференции для авиакомпаний стран Центральной Азии, членов IATA и IOSA сообщил, что авиатопливо в Казахстане дороже, чем, например, в Германии. Самолеты заправляются в Казахстане, и это влияет на ценообразование билетов для пассажиров.
"Каждый аэропорт имеет разные системы, нет общего правила, мы считаем, что цены на топливо должны быть такими, чтобы авиакомпании чувствовали, что это не просто хорошая цена для кого-то. Мы хотим понимать, как образуется эта цена, поэтому эта информация должна быть открытой. Мы считаем, что очень важно, чтобы государство регулировало этот процесс. Самое главное - нужно, чтобы был выбор, потому что выбор улучшает качество и снижает цены, то есть появляется конкуренция", - рассказал он.
Кроме того, на конечные цены билетов влияет система данных о пассажирах API/PNR. Авиакомпании вынуждены из своих средств платить сбор за программу, собирающую информацию о пассажирах и передающую ее в органы правительства. К слову, в Казахстане сборы за нее одни из самых высоких в мире.
"Система API/PNR решает вопросы национальной безопасности страны, чтобы получить данные о пассажирах, находящихся на борту. Мы считаем, что государство должно самостоятельно платить эти сборы, а не авиакомпании. А между тем это сказывается на цене билетов", - добавил он.
65 стран используют эту систему сбора информации. В восьми странах авиакомпании платят за это самостоятельно, в том числе в Казахстане.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aviakompanii-nazvali-uslovie-dlya-snijeniya-tsen-na-biletyi-389383/
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