Тушите свет! Жители каких регионов Казахстана больше всех платят за электричество

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 24 Января 2020 в 15:01:11
Ранее мажилисмен Снежанна Имашева сообщила о необходимости установления справедливых цен для всех групп потребителей. По словам депутата, в регионах предприниматели жалуются на высокие тарифы и просят вернуть дифференцированную стоимость электроэнергии по зонам суток, благодаря которым они хоть как-то уменьшали счета за электричество.
Между тем в Минэнерго отметили, что в Казахстане до 2025 года утверждены предельные тарифы и не субсидируются для групп энергопроизводящих организаций.
“Согласно Закону “Об электроэнергетике”, предельные тарифы на электрическую энергию для групп энергопроизводящих организаций не субсидируются. Помимо этого, в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона “О естественных монополиях”, передача электроэнергии по сетям межрегионального и регионального уровня отнесена к сфере естественных монополий. Также, согласно пункту 1 статьи 124-5 Предпринимательского кодекса, электроснабжение конечных потребителей относятся к сфере общественно значимых рынков”, – заметили в министерстве.
Между тем предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года установлены в диапазоне от 1,1 тенге за кВтч до 12,12 тенге за кВтч для 42 предприятий.
При этом, согласно данным комитета по статистике, больше всего за электричество платят в на юге Казахстана, Кокшетау и Костанае. В Алматы в зависимости от уровня потребления 100 кВт/ч могут стоить от 1,7 тыс. тенге до 2,7 тыс. тенге. В Кокшетау, Костанае, Талдыкоргане, Таразе, Туркестане и Шымкенте стоимость 100 кВт/ч также может превышать 2 тыс. тенге. Самые низкие тарифы – в Нур-Султане. В столице жители, которые используют мало электричества, платят 868 тенге за кВт/ч. Также менее 1 тыс. тенге тарифы наблюдаются в Павлодаре и Петропавловске. В Актау ставки фиксированные, и за все три уровня потребления жители этого города платят 1,8 тыс. тенге за 100 кВт/ч.
https://eenergy.media/2020/01/23/tushite-svet-zhiteli-kakih-regionov-bolshe-vseh-platyat-za-elektrichestvo/