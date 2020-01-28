«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

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danilov 28 Января 2020 в 09:57:09
Коммерческие поставки по «Турецкому потоку» начались 1 января 2020 г.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А ведь какие прогнозы были! Да не построят, да не дадут, да распилят, да кинет Эрдоган, летчика сбили а они думают и прочее...
Теперь вторая часть марлезонского балета, ну и что с того народу
Те люди, десятки тысяч, что трудятся в отрасли и конкретно на этой трубе, это не народ?
У них спросите, или сами догадайтесь, какой им толк.
Сюда же добавьте металлургов, трубопрокатчиков, строителей и пр пр.
Далее, с каждого проданного кубометра уплачен налог, в бюджет.
Больше продали, больше заплатили.
Думаю что народу" хуже от того не стало.
Ну и толку? Народу, что с этого?Это же элементарно Ватсон-пополнение бюджета России. Хотя не могу с Вами не согласиться, России больше бы обратить внимание на газификацию своей страны. Но газификация-это обязанность совсем других чиновников, не Газпроома.