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Экономика
«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»
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danilov 28 Января 2020 в 09:57:09
«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании. Около 54% из этого объема было поставлено на турецкий рынок, 46% – на турецко-болгарскую границу.
Коммерческие поставки по «Турецкому потоку» начались 1 января 2020 г.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 28.01.2020 в 12:49:10   # 739828
Ну и толку? Народу, что с этого?
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  Пермяк 28.01.2020 в 14:29:10   # 739835
Боже какая трагедия для едридпортфеля и иже с ними, по первому комментарию прямо сразу видно
А ведь какие прогнозы были! Да не построят, да не дадут, да распилят, да кинет Эрдоган, летчика сбили а они думают и прочее...
Теперь вторая часть марлезонского балета, ну и что с того народу
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  андремас 28.01.2020 в 14:55:07   # 739838
Начните с того, а народ в вашем понимании это кто?
Те люди, десятки тысяч, что трудятся в отрасли и конкретно на этой трубе, это не народ?
У них спросите, или сами догадайтесь, какой им толк.
Сюда же добавьте металлургов, трубопрокатчиков, строителей и пр пр.

Далее, с каждого проданного кубометра уплачен налог, в бюджет.
Больше продали, больше заплатили.
Думаю что народу" хуже от того не стало.

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  старик 28.01.2020 в 18:52:24   # 739848
Quote:
Ну и толку? Народу, что с этого?
Это же элементарно Ватсон-пополнение бюджета России. Хотя не могу с Вами не согласиться, России больше бы обратить внимание на газификацию своей страны. Но газификация-это обязанность совсем других чиновников, не Газпроома.
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  Рамзес 28.01.2020 в 20:55:40   # 739852
Ну и у нас не сильно то страна газифицирована.
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