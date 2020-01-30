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Экономика
За интернет-покупки дороже восьми тысяч тенге могут ввести пошлину в Казахстане
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danilov 30 Января 2020 в 09:45:39
В 2020 году казахстанцы должны оплачивать таможенную пошлину за получение заказанных из-за рубежа товаров стоимостью более 200 евро или 83 750 тенге. В будущем эта цифра может уменьшиться в 10 раз.

Еще несколько лет назад таможенной пошлиной облагались товары стоимостью полторы тысячи евро и дороже. Стремительное понижение максимальной цены товара, которую можно беспошлинно заказать из-за рубежа, началось в 2018 году.

Тогда пошлиной стала облагаться разница межу ценой товара и максимально разрешенной беспошлинной стоимостью, которая была равна одной тысяче евро. Размер пошлины равнялся 30 процентам от превышения.

В начале 2019 года без пошлины разрешили провозить товары стоимостью не дороже 500 долларов. За превышающую цену также нужно было заплатить 30% от ее размера.

В 2020 году этот порог снова понизился, и максимальная стоимость товара для беспошлинного ввоза стала равняться двум сотням евро. При этом пошлина составила 15 процентов от превышающей суммы.

Максимально разрешенный вес, к слову, остался неизменным – 31 килограмм.

Такие правила были приняты Евразийским экономическим союзом, поэтому они распространяются на ввоз товаров во все страны-участницы ЕАЭС, среди которых Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан. При этом товарообмен между странами-участницами происходит без пошлин.

На очередном заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет 31 января в Алматы, планируют обсудить возможность снизить стоимость беспошлинного ввоза товаров до 100 евро с июля этого года, до 50 евро с начала 2021 года и до 20 евро с января 2022 года. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Российское информационного агентство уточняет, что в декабре 2019 года тогда еще премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил российскому министру финансов Антону Силуанову обсудить предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, что правила ввоза зарубежных товаров в рамках Евразийского экономического союза одинаковые для все стран-участниц ЕАЭС. Поэтому, если это предложение на очередном заседании Евразийского межправительственного совета будет одобрено, то оно коснется и Казахстана

Предлагаем посчитать, сколько придется платить за получение посылок из-за рубежа, если данные правила все же будут приняты.

20 евро – это примерно 8 тысяч тенге на данный момент. То есть, за товары дороже этой стоимости в 2022 году, возможно, придется платить таможенную пошлину. Допустим, это будут по-прежнему 15%.

К примеру, вы заказали в интернет-магазине товар за 100 евро или 41 866 тенге по современному курсу.

Сумма превышения составила 80 евро или 33 493 тенге. Высчитываем 15%, получается, за получение товара стоимостью 100 евро мы должны будем заплатить 12 евро или 5024 тенге.

Хотя на данный момент такая стоимость посылки из-за рубежа таможенным налогом не облагается.

https://www.nur.kz/1838434-za-internet-pokupki-doroze-vosmi-tysac-tenge-mogut-vvesti-poslinu-v-kazahstane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 30.01.2020 в 09:52:50   # 739898
Все для народа бля
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  Софруджу 30.01.2020 в 09:53:15   # 739899
Суки! Чтоб вы сдохли!
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  Все мы гости 30.01.2020 в 09:54:53   # 739900
Да идите вы нахуй. Я конечно не шопоголик на всяких там джумах, алиэкспрессах и т.д.. Меня бесят законы, указы и т.д. , у нас правительство вообще может , сделать что-нибудь хорошее для своего народа??? ХУево делать любой может, для этого ума много не надо, а как лучше, то думать надо, но не могут.Да идите вы наху....
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  DuMoH 30.01.2020 в 10:19:48   # 739901
А где они будут выяснять стоимость посылки? Вы видели что китайцы пишут на посылках из Алика? Там стоимость обычно сильно занижена, помню покупал один девайс за почти 50 долларов, а на посылке была написана стоимость 8$
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  NBE 30.01.2020 в 10:21:50   # 739902
Цитата: Софруджу от 30.01.2020 03:53:15
Суки! Чтоб вы сдохли!
Если такого интеллигентного человека это достало...Может из таможенного союза выйдем, и с Россией останемся просто стратегическими партнерами?!
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  Софруджу 30.01.2020 в 10:39:17   # 739904
Цитата: NBE от 30.01.2020 04:21:50
Цитата: Софруджу от 30.01.2020 03:53:15
Суки! Чтоб вы сдохли!
Если такого интеллигентного человека это достало...Может из таможенного союза выйдем, и с Россией останемся просто стратегическими партнерами?!


Вы правда такой наивный человек и полагаете, что наши не сделают то же самое, хоть в союзе, хоть без союза. Хитро.опость, наглость и рвачество это отнюдь не заимствованные у друзей по несчастью черты. Это всё наше родное
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  SPYKER X 30.01.2020 в 10:48:39   # 739905
Когда уже за воздух начнем платить, поскорее бы...
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  htmaker 30.01.2020 в 11:00:31   # 739908
Борьба за влияние, это история не про внутренние дела, а скорее камень в огород Китая, т.к. денежные потоки туда со всего мира стекаются, а страны которые ничего не производят и теряют деньги на импорте медленно и верно идут на дно.
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  bolatbol 30.01.2020 в 11:27:53   # 739913
Одним из условий безкризисного динамичного развития СССР, с постоянным снижением цен, была закрытость границ от некачественнвх товаров и от товаров капиталистов. При отсутствии дешёвого импорта развивается собственное производство, народ обеспечен работой, государство прибылями для пенсий, бесплатного образования, медицины и тд
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  charg 30.01.2020 в 11:37:14   # 739914
Цитата: bolatbol от 30.01.2020 05:27:53
Одним из условий безкризисного динамичного развития СССР, с постоянным снижением цен, была закрытость границ от некачественнвх товаров и от товаров капиталистов. При отсутствии дешёвого импорта развивается собственное производство, народ обеспечен работой, государство прибылями для пенсий, бесплатного образования, медицины и тд

Это при условии когда государство худо бедно самостоятельно имеет возможность и технологии для производства,а у нас ни того ни другого,я бы понял пошлины на текстиль,на продукты,на нефтехимию,но тут тупо по сумме-хоть микрочип,хоть тампон
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  koshkoed 30.01.2020 в 11:58:43   # 739917
Хотели же жить, как в Европе, получайте
Там как раз безпошлинный ввоз 22 евро и растоможку 20 процентов
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  bolatbol 30.01.2020 в 12:37:05   # 739918
charg 30.01.2020 в 11:37:14
Ну закрой импорт на чипы и тампоны, завтра эти китайцы приедут к нам с просьбой строить завод в Чимкенте. Тысячи людей устроятся на работу, будут покупать электронику маде ин кэзэкстэн, вставлять тампоны маде ин кэзэкстэн, и деньги останутся в стране, всем гражданам будет лучше.
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  Hairless 30.01.2020 в 13:13:06   # 739919
Цитата: bolatbol от 30.01.2020 06:37:05
charg 30.01.2020 в 11:37:14
Ну закрой импорт на чипы и тампоны, завтра эти китайцы приедут к нам с просьбой строить завод в Чимкенте. Тысячи людей устроятся на работу, будут покупать электронику маде ин кэзэкстэн, вставлять тампоны маде ин кэзэкстэн, и деньги останутся в стране, всем гражданам будет лучше.

Китайцы заявят, что местные работники не обладают должной квалификацией, и завезут свою рабсилу.
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  strannikpv 30.01.2020 в 13:24:17   # 739920
Как бы еще денег из народа вытащить а самим не работать и получать при этом о.уенную зарплату
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  андремас 30.01.2020 в 13:36:03   # 739921
Цитата: NBE от 30.01.2020 04:21:50
Цитата: Софруджу от 30.01.2020 03:53:15
Суки! Чтоб вы сдохли!
Если такого интеллигентного человека это достало...Может из таможенного союза выйдем, и с Россией останемся просто стратегическими партнерами?!


Что то подобное я уже слышал.
Отделимся от Москвы и заживём!
Лет 30 назад
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  Hairless 30.01.2020 в 13:50:09   # 739922
Цитата: андремас от 30.01.2020 07:36:03
Цитата: NBE от 30.01.2020 04:21:50
Цитата: Софруджу от 30.01.2020 03:53:15
Суки! Чтоб вы сдохли!
Если такого интеллигентного человека это достало...Может из таможенного союза выйдем, и с Россией останемся просто стратегическими партнерами?!


Что то подобное я уже слышал.
Отделимся от Москвы и заживём!
Лет 30 назад

Ну так и зажили ведь!
Не все, правда, а те, кто это заявлял...
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  Fototur 30.01.2020 в 13:54:44   # 739923
Это задумка Мишустина, ещё до того как стал премьером. Теперь протолкнут тему на весь ЕАС.
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