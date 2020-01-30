За интернет-покупки дороже восьми тысяч тенге могут ввести пошлину в Казахстане

charg 30.01.2020 в 11:37:14Ну закрой импорт на чипы и тампоны, завтра эти китайцы приедут к нам с просьбой строить завод в Чимкенте. Тысячи людей устроятся на работу, будут покупать электронику маде ин кэзэкстэн, вставлять тампоны маде ин кэзэкстэн, и деньги останутся в стране, всем гражданам будет лучше.