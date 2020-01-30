За интернет-покупки дороже восьми тысяч тенге могут ввести пошлину в Казахстане

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danilov 30 Января 2020 в 09:45:39
Еще несколько лет назад таможенной пошлиной облагались товары стоимостью полторы тысячи евро и дороже. Стремительное понижение максимальной цены товара, которую можно беспошлинно заказать из-за рубежа, началось в 2018 году.
Тогда пошлиной стала облагаться разница межу ценой товара и максимально разрешенной беспошлинной стоимостью, которая была равна одной тысяче евро. Размер пошлины равнялся 30 процентам от превышения.
В начале 2019 года без пошлины разрешили провозить товары стоимостью не дороже 500 долларов. За превышающую цену также нужно было заплатить 30% от ее размера.
В 2020 году этот порог снова понизился, и максимальная стоимость товара для беспошлинного ввоза стала равняться двум сотням евро. При этом пошлина составила 15 процентов от превышающей суммы.
Максимально разрешенный вес, к слову, остался неизменным – 31 килограмм.
Такие правила были приняты Евразийским экономическим союзом, поэтому они распространяются на ввоз товаров во все страны-участницы ЕАЭС, среди которых Казахстан, Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан. При этом товарообмен между странами-участницами происходит без пошлин.
На очередном заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет 31 января в Алматы, планируют обсудить возможность снизить стоимость беспошлинного ввоза товаров до 100 евро с июля этого года, до 50 евро с начала 2021 года и до 20 евро с января 2022 года. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Российское информационного агентство уточняет, что в декабре 2019 года тогда еще премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил российскому министру финансов Антону Силуанову обсудить предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов в рамках Евразийского экономического союза.
Напомним, что правила ввоза зарубежных товаров в рамках Евразийского экономического союза одинаковые для все стран-участниц ЕАЭС. Поэтому, если это предложение на очередном заседании Евразийского межправительственного совета будет одобрено, то оно коснется и Казахстана
Предлагаем посчитать, сколько придется платить за получение посылок из-за рубежа, если данные правила все же будут приняты.
20 евро – это примерно 8 тысяч тенге на данный момент. То есть, за товары дороже этой стоимости в 2022 году, возможно, придется платить таможенную пошлину. Допустим, это будут по-прежнему 15%.
К примеру, вы заказали в интернет-магазине товар за 100 евро или 41 866 тенге по современному курсу.
Сумма превышения составила 80 евро или 33 493 тенге. Высчитываем 15%, получается, за получение товара стоимостью 100 евро мы должны будем заплатить 12 евро или 5024 тенге.
Хотя на данный момент такая стоимость посылки из-за рубежа таможенным налогом не облагается.
https://www.nur.kz/1838434-za-internet-pokupki-doroze-vosmi-tysac-tenge-mogut-vvesti-poslinu-v-kazahstane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 30.01.2020 в 09:54:53 # 739900
Цитата: NBE от 30.01.2020 04:21:50
Вы правда такой наивный человек и полагаете, что наши не сделают то же самое, хоть в союзе, хоть без союза. Хитро.опость, наглость и рвачество это отнюдь не заимствованные у друзей по несчастью черты. Это всё наше родное
Цитата: bolatbol от 30.01.2020 05:27:53
Одним из условий безкризисного динамичного развития СССР, с постоянным снижением цен, была закрытость границ от некачественнвх товаров и от товаров капиталистов. При отсутствии дешёвого импорта развивается собственное производство, народ обеспечен работой, государство прибылями для пенсий, бесплатного образования, медицины и тд
Одним из условий безкризисного динамичного развития СССР, с постоянным снижением цен, была закрытость границ от некачественнвх товаров и от товаров капиталистов. При отсутствии дешёвого импорта развивается собственное производство, народ обеспечен работой, государство прибылями для пенсий, бесплатного образования, медицины и тд
Это при условии когда государство худо бедно самостоятельно имеет возможность и технологии для производства,а у нас ни того ни другого,я бы понял пошлины на текстиль,на продукты,на нефтехимию,но тут тупо по сумме-хоть микрочип,хоть тампон
Там как раз безпошлинный ввоз 22 евро и растоможку 20 процентов
Ну закрой импорт на чипы и тампоны, завтра эти китайцы приедут к нам с просьбой строить завод в Чимкенте. Тысячи людей устроятся на работу, будут покупать электронику маде ин кэзэкстэн, вставлять тампоны маде ин кэзэкстэн, и деньги останутся в стране, всем гражданам будет лучше.
Цитата: bolatbol от 30.01.2020 06:37:05
charg 30.01.2020 в 11:37:14
Ну закрой импорт на чипы и тампоны, завтра эти китайцы приедут к нам с просьбой строить завод в Чимкенте. Тысячи людей устроятся на работу, будут покупать электронику маде ин кэзэкстэн, вставлять тампоны маде ин кэзэкстэн, и деньги останутся в стране, всем гражданам будет лучше.
charg 30.01.2020 в 11:37:14
Ну закрой импорт на чипы и тампоны, завтра эти китайцы приедут к нам с просьбой строить завод в Чимкенте. Тысячи людей устроятся на работу, будут покупать электронику маде ин кэзэкстэн, вставлять тампоны маде ин кэзэкстэн, и деньги останутся в стране, всем гражданам будет лучше.
Китайцы заявят, что местные работники не обладают должной квалификацией, и завезут свою рабсилу.
strannikpv 30.01.2020 в 13:24:17 # 739920
Цитата: NBE от 30.01.2020 04:21:50
Что то подобное я уже слышал.
Отделимся от Москвы и заживём!
Лет 30 назад
Цитата: андремас от 30.01.2020 07:36:03
Что то подобное я уже слышал.
Отделимся от Москвы и заживём!
Лет 30 назад
Цитата: NBE от 30.01.2020 04:21:50
Что то подобное я уже слышал.
Отделимся от Москвы и заживём!
Лет 30 назад
Ну так и зажили ведь!
Не все, правда, а те, кто это заявлял...