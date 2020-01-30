 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 30 Января 2020 в 14:35:24
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.

Стоимость акций компании выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 2,49% до отметки 580,99 доллара, а затем еще на 12% до 649 долларов. Повышение рыночной капитализации компании привело к росту состояния Маска до 36 миллиардов долларов.

Илону Маску принадлежат 22% процента акций Tesla.
Компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии.

Кроме того, Tesla Motors производит батареи и электродвигатели и продает их другим компаниям.

В списке самых богатых людей мира Маск, который также руководит корпорацией SpaceX, поднялся с 28 на 23 место. Свои деньги бизнесмен инвестирует в альтернативную электроэнергетику и коммерческие космические услуги, напоминает ТАСС.

https://ria.ru/20200130/1564042765.html

https://rg.ru/2020/01/30/biznesmen-ilon-mask-za-chas-razbogatel-na-23-milliarda-dollarov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 30.01.2020 в 17:34:38   # 739952
2300 тенге наверное, ошибка тут
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь