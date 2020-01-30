Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

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философ 30 Января 2020 в 14:35:24
Стоимость акций компании выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 2,49% до отметки 580,99 доллара, а затем еще на 12% до 649 долларов. Повышение рыночной капитализации компании привело к росту состояния Маска до 36 миллиардов долларов.
Илону Маску принадлежат 22% процента акций Tesla.
Компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии.
Кроме того, Tesla Motors производит батареи и электродвигатели и продает их другим компаниям.
В списке самых богатых людей мира Маск, который также руководит корпорацией SpaceX, поднялся с 28 на 23 место. Свои деньги бизнесмен инвестирует в альтернативную электроэнергетику и коммерческие космические услуги, напоминает ТАСС.
https://ria.ru/20200130/1564042765.html
https://rg.ru/2020/01/30/biznesmen-ilon-mask-za-chas-razbogatel-na-23-milliarda-dollarov.html
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