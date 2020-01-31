Для кого правительство вводит утилизационный сбор?

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NBE 31 Января 2020 в 10:01:55
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК решило ввести новый налог – утилизационный сбор за сельхозтехнику.
Первым делом хочется непременно согласиться с Константином Харламовым, автором передачи на Атамекен ТВ. Утилизационный сбор – это не налог, ведь налоги платятся в бюджет, поэтому утилизационный сбор МИИР РК собирается принимать в кошелек частной компании.
Давайте разбираться.
На сегодняшний день около 80% сельскохозяйственной техники в Казахстане устарело и подлежит обновлению. Многие тракторы и комбайны были завезены при советском союзе, достаточная часть из них еще помнит освоение целины. Как вы понимаете, это весьма негативно сказывается на эффективности всего АПК Казахстана и, как следствие, на стоимость сельскохозяйственной продукции для конечного потребителя.
Однако, стоит отметить, что парк техники, пусть потихоньку, но всё же обновляется и, вероятно, это не дает покоя кому-то из власти.
МИИР РК предлагает собирать некий «утилизационный сбор» при импорте сельхозтехники в размере 10%. Необходимость обосновывает красивой формулировкой «охраны окружающей среды», по факту же, продвигает продукцию нескольких казахстанских заводов по сборке сельхозтехники.
Со слов директора по развитию сельхозмашиностроения Ассоциации Казахстанского Автомобильного Бизнеса (АКАБ) Николая Пархоменко, уровень казахстанского содержания в технике, что собирается на территории Казахстана превышает 40%. Хотя, если посмотреть поближе, то машиностроители в эту цифру включили все затраты, какие только можно – от вывоза мусора с территории завода и электроэнергии, до зарплат персонала. При этом, максимум, что мы можем предоставить отечественного из оборудования – это сваренная из металла рама под двигатель. Еще даже кабины не научились собирать.
При этом сельхозтехника отечественной сборки устраивает далеко не всех по своим характеристикам и в итоге 200 000 фермеров, которые кормят страну, будут вынуждены платить 10% от стоимости при ввозе техники некоему частному ТОО «Оператор РОП», зарегистрированному в г. Нур-Султан и имеющему двух учредителей – компанию ТОО «Eco Waste Solutions» и физическое лицо Муктарову Шнар Уралгазыновну. Первым руководителем компании является Коротенко Свитлана.
Впрочем, ТОО «Оператор РОП» не первый раз попадает на страницы СМИ, это компания, получившая все права на контроль и распределение утилизации всех видов отходов в Казахстане. Ранее коллеги из издания Vlast уже пытались идентифицировать руководителя компании Свитлану Коротенко и нашли в открытых источниках информацию, что это бывший продюсер телеканалов в Украине, даже получили частичное подтверждение от бывших коллег Свитланы, однако, в ответ на официальный запрос получили лишь угрозы расправы по уголовному кодексу.
Кстати, человек с аналогичным именем и фамилией – Светлана Коротенко - выступал в роли продюсера кинофильма «Дорога к матери», заставившего расплакаться Алию Назарбаеву.
Однако, дьявол кроется в деталях. Первый учредитель ТОО «Оператор РОП» от второго отличается лишь формой собственности, потому что и директором, и учредителем ТОО «Eco Waste Solutions» является тот же человек, что и состоит вторым учредителем в ТОО «Оператор РОП» - Муктарова Шнар Уралгазыновна.
На практике такое применяется, когда на самом деле за юридическим лицом, выступающим в роли учредителя, стоят совершенно другие люди, либо в дальнейшем будет необходимость тихо и незаметно поменять реального учредителя.
Однако, почему казахстанские фермеры должны оплачивать 10% от стоимости техники частной компании и как именно эти средства будут тратиться на охрану окружающей среды – внятных ответов никто дать не может.
http://www.exclusive.kz/expertiza/obshhestvo/116382/
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alpha_portal 31.01.2020 в 12:46:17 # 740017
Все мы гости 31.01.2020 в 13:05:53 # 740023