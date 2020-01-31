Возможность введения пособия для семей с 1-3 детьми изучается в Казахстане

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философ 31 Января 2020 в 17:01:57
"Население нам задавало эти вопросы. Мы внедрили новое пособие для многодетных семей, его получают сегодня 379 тысяч семей. Семьи, где есть от одного до трех детей, также поднимают вопрос о внедрении аналогичного пособия для них. Внутри Министерства труда и социальной защиты населения мы рассматриваем различные подходы, проводим финансовые расчеты, но этот вопрос зависит от финансовых возможностей", – сказал Нурымбетов.
По его словам, в Казахстане сегодня проживают 2,4 миллиона семей с 1-3 детьми, и на пособие для них потребуется в 15 раз больше средств.
"И также большой вопрос вызывает момент – стоит ли выплачивать эти пособия состоятельным семьям. Мы все эти вопросы сейчас рассматриваем и прорабатываем. У нас есть помощь, которая оказывается детям и матерям. Они не остаются без внимания. У нас 6 видов пособий выплачиваются с момента рождения ребенка", – напомнил Биржан Нурымбетов.
АВТОР:
Лаура Тусупбекова
https://kazpravda.kz/news/obshchestvo/vozmozhnost-vvedeniya-posobiya-dlya-semei-s-1-3-detmi-rassmatrivaut-v-kazahstane