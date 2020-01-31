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Экономика
Возможность введения пособия для семей с 1-3 детьми изучается в Казахстане
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философ 31 Января 2020 в 17:01:57
В РК рассматривается возможность введения пособия для семей с 1-3 детьми. Об этом в ходе заседания в Мажилисе, отвечая на вопросы депутатов, сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Население нам задавало эти вопросы. Мы внедрили новое пособие для многодетных семей, его получают сегодня 379 тысяч семей. Семьи, где есть от одного до трех детей, также поднимают вопрос о внедрении аналогичного пособия для них. Внутри Министерства труда и социальной защиты населения мы рассматриваем различные подходы, проводим финансовые расчеты, но этот вопрос зависит от финансовых возможностей", – сказал Нурымбетов.

По его словам, в Казахстане сегодня проживают 2,4 миллиона семей с 1-3 детьми, и на пособие для них потребуется в 15 раз больше средств.

"И также большой вопрос вызывает момент – стоит ли выплачивать эти пособия состоятельным семьям. Мы все эти вопросы сейчас рассматриваем и прорабатываем. У нас есть помощь, которая оказывается детям и матерям. Они не остаются без внимания. У нас 6 видов пособий выплачиваются с момента рождения ребенка", – напомнил Биржан Нурымбетов.

АВТОР:
Лаура Тусупбекова

https://kazpravda.kz/news/obshchestvo/vozmozhnost-vvedeniya-posobiya-dlya-semei-s-1-3-detmi-rassmatrivaut-v-kazahstane
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 31.01.2020 в 21:13:27   # 740063
Да вы что какие пособия у нас? Интересно в России такой же бардак с АСП или ее там просто нет?!
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