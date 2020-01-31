В Казахстане пересчитают минимальные зарплаты

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философ 31 Января 2020 в 17:02:47
Правительство ведет расчеты по поэтапному увеличению размера минимальной заработной платы. К середине 2020 расчеты и конкретные предложения должны быть завершены, и уже со второго полугодия может начаться повышение.
- Я пока озвучивать не могу (цифры), потому что мы рассматриваем различные варианты. Мы идем по задаче, чтобы, учитывая рост в целом средней зарплаты по стране, в начале 2023 минимальная зарплата составляла не меньше 30% от средней зарплаты на тот момент, - сказал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов журналистам в кулуарах парламента.
На сегодняшний день размер минимальной заработной платы в Казахстане составляет 42500 тенге. Размер средней заработной платы по стране - порядка 180 тыс. тенге.
Министр пояснил, что соответствующие предложения правительство уже направило президенту. Вопрос о повышении минимальной зарплаты поднялся при обсуждении механизмов и порогового уровня использования части пенсионных накоплений граждан на покупку жилья.
- Одной из причин низких накоплений в ЕНПФ является низкая заработная плата. Поэтому мы предложили поэтапно идти на повышение минимальной заработной платы. Потому что до 2019 года она всегда устанавливалась на уровне прожиточного минимума и рост только на уровень инфляции. Мы же говорим о кардинальном повышении, - объяснил он.
Министр отметил, что индекс Кейтца (процент МРОТ от средней зарплаты по стране) в Казахстане составляет 23%. Между тем, по рекомендациям Международной организации труда, должен составлять 50%, а Европейского союза - 60%.
Нурымбетов подчеркнул, что повышение минимального размера зарплат повлечет за собой рост в целом всех зарплат в стране. Также по определенной сетке будет подниматься зарплата всех бюджетных работников.
- Мы предполагаем, если средняя зарплата в 2023 году будет 224 тыс. тенге, то минимальная зарплата должна быть более 70 тыс. тенге, - привел пример Нурымбетов.
https://forbes.kz/finances/finance/v_kazahstane_pereschitayut_minimalnyie_zarplatyi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Врет.
Манипуляция.
В результате получится что минималок будет больше, максималок меньше.
Размер средней заработной платы по стране - порядка 180 тыс. тенге.Растет, растет средняя!