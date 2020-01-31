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Экономика
В Казахстане пересчитают минимальные зарплаты
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философ 31 Января 2020 в 17:02:47
К 2023 году правительство рассчитывает довести размеры минимальных окладов до 30% от средних зарплат по стране

Правительство ведет расчеты по поэтапному увеличению размера минимальной заработной платы. К середине 2020 расчеты и конкретные предложения должны быть завершены, и уже со второго полугодия может начаться повышение.

- Я пока озвучивать не могу (цифры), потому что мы рассматриваем различные варианты. Мы идем по задаче, чтобы, учитывая рост в целом средней зарплаты по стране, в начале 2023 минимальная зарплата составляла не меньше 30% от средней зарплаты на тот момент, - сказал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов журналистам в кулуарах парламента.

На сегодняшний день размер минимальной заработной платы в Казахстане составляет 42500 тенге. Размер средней заработной платы по стране - порядка 180 тыс. тенге.

Министр пояснил, что соответствующие предложения правительство уже направило президенту. Вопрос о повышении минимальной зарплаты поднялся при обсуждении механизмов и порогового уровня использования части пенсионных накоплений граждан на покупку жилья.

- Одной из причин низких накоплений в ЕНПФ является низкая заработная плата. Поэтому мы предложили поэтапно идти на повышение минимальной заработной платы. Потому что до 2019 года она всегда устанавливалась на уровне прожиточного минимума и рост только на уровень инфляции. Мы же говорим о кардинальном повышении, - объяснил он.

Министр отметил, что индекс Кейтца (процент МРОТ от средней зарплаты по стране) в Казахстане составляет 23%. Между тем, по рекомендациям Международной организации труда, должен составлять 50%, а Европейского союза - 60%.

Нурымбетов подчеркнул, что повышение минимального размера зарплат повлечет за собой рост в целом всех зарплат в стране. Также по определенной сетке будет подниматься зарплата всех бюджетных работников.

- Мы предполагаем, если средняя зарплата в 2023 году будет 224 тыс. тенге, то минимальная зарплата должна быть более 70 тыс. тенге, - привел пример Нурымбетов.

https://forbes.kz/finances/finance/v_kazahstane_pereschitayut_minimalnyie_zarplatyi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 31.01.2020 в 18:38:49   # 740038
Нурымбетов подчеркнул, что повышение минимального размера зарплат повлечет за собой рост в целом всех зарплат в стране. Также по определенной сетке будет подниматься зарплата всех бюджетных работников.

Врет.
Манипуляция.
В результате получится что минималок будет больше, максималок меньше.
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  старик 31.01.2020 в 19:41:04   # 740057
Quote:
Размер средней заработной платы по стране - порядка 180 тыс. тенге.
Растет, растет средняя!
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  Manitu 31.01.2020 в 20:42:30   # 740062
По данным ЕНПФ В 2019Г было 10672567 вкладчиков. Вкладов было на сумму 989843973тт. Берем калькулятор и считаем 989843973т делим на 10672567вкладчиков. Умножаем на 10(чтобы получить 100% за год и делим на 12 месяцев.получаем 77 с небольшим тысяч тенге. Вот это и есть средняя зарплата по -Казахстану за 2019г. По данным из открытых для всех источников. И не надо нам ля ля про среднюю зарплату типа средней температуры по больнице.
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  koshkoed 31.01.2020 в 21:38:03   # 740068
Привет черные зарплаты в конвертах. И минимальные отчисления единым совокупным платежом.
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  Antoly 31.01.2020 в 22:43:45   # 740073
Нуакули, мы можем нарисовать на заборе йух, а есть там он или нет... обычный прохожий не может знать
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