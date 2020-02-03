НЕФТЬ, БЕНЗИН И ВИЭ: ИТОГИ 2019 ГОДА

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FinReview 03 Февраля 2020 в 16:12:46
Извлекаемые запасы газа в республике составляют 3,9 трлн м3, что соответствует 1,7% от мировых запасов. Значительная часть ресурсов природного газа сосредоточена в Атырауской (43%), Мангистауской (29 и Западно-Казахстанской (19 областях.
За последние три года наиболее масштабными проектами в нефтегазовой отрасли стали:
открытие новой залежи нефти на месторождении «Рожковское» (Западно-Казахстанская область) в 2017 году;
ввод в опытно-промышленную эксплуатацию месторождения «Жаркум», которое в течение практически трех десятилетий сможет снабжать газом Жамбылскую область, снизив зависимость южных регионов страны от импорта из Узбекистана.
Объем добычи нефти достиг рекордной отметки за всю историю развития нефтегазовой отрасли
В Казахстане функционируют свыше 250 месторождений нефти и газа, добычу на которых осуществляют 104 предприятия. Для сравнения в 2018 году их количество составляло 100 предприятий, а в 2017 году – 99.
В 2018 году после завершения модернизации крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов объем добычи нефти и газового конденсата достиг рекордного показателя – 90,4 млн тонн, а в денежном выражении — 12,2 трлн тенге (рост в сравнении с 2017 годом – 33%).
В 2019 году несмотря на проведение капитальных ремонтных работ на крупных проектах (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган) объем добычи нефти составил 90,5 млн тонн, а в денежном выражении — 12,3 трлн тенге. Наибольший объем обеспечили месторождения Атырауской (49,4 млн тонн), Мангистауской (17,9 млн тонн) и Западно-Казахстанской (11,7 млн тонн) областей.
Сохранение объема добычи нефти позволило удержать экспорт продукции на прежнем уровне — 59,6 млн тонн по итогам одиннадцати месяцев 2019 года (рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года — 1%). При этом за весь 2018 год Казахстан экспортировал 72,5 млн тонн нефти.
Развитие нефтегазовой отрасли оказало сильную поддержку национальной экономике – по итогам одиннадцати месяцев 2019 года доля отрасли в ВВП составила порядка 17%, что в свою очередь позволило стимулировать рост экономики до уровня 4,4%.
При этом рост ВВП преимущественно вызван не за счет увеличения объема добычи нефти, а благодаря повышению цен на нефть и нефтепродукты. Так, за год стоимость барреля нефти увеличилась на 8% с 61 долл. США до 66 долл. США.
Основным итогом проведенной модернизации стало полное обеспечение топливом внутреннего рынка Казахстана
Производство бензина после модернизации НПЗ выросло на 84%, дизеля — на 36%, а авиатоплива — в три раза. По данным АО «КазМунайГаз», три казахстанских НПЗ способны произвести бензина на 24% больше потребностей рынка, а ближайший дефицит возникнет не ранее 2032 года.
В 2019 году в стране переработано 17,1 млн тонн нефти с ростом к прошлогоднему периоду на 5%. В результате производство бензина в том числе авиационного увеличилось на 14,4% и достигло 4,5 млн тонн (в 2018 году — около 4 млн тонн).
Наибольший объем выпуска обеспечен в городе Шымкенте – произведено 1,9 млн тонн бензина или 42% от общего объема продукции. В регионе функционирует новейший в республике нефтеперерабатывающий завод. 30% производства бензина обеспечил Павлодарский нефтехимический завод (1,4 млн тонн), а 27,1% — Атырауский НПЗ (1,2 млн тонн).
Ранее внутренний рынок был зависим от импорта, его доля по некоторым видам нефтепродуктов превышала 40%. Тем не менее рынок испытывал дефицит топлива.
Теперь, после увеличения производства бензина стране удалось снизить импорт продукции до минимума — по итогам девяти месяцев 2019 года объем импорта составил 18,7 тыс. тонн. За аналогичный период 2018 года импорт составлял 590 тыс. тонн.
Более того сейчас страна не нуждается в импорте бензина и самостоятельно покрывает спрос на внутреннем рынке. Так, при объеме производства бензина в 4,5 млн тонн, потребление топлива составило 4,2 млн тонн. То есть на текущий момент в Казахстане наблюдается профицит.
Соответственно для поддержания производства заводов необходимо развитие экспорта продукции. В этой связи с июля 2019 года казахстанский бензин начали поставлять в зарубежные страны. Ежемесячно на экспорт уходит порядка 20-30 тыс. тонн автобензина.
Казахстан входит в ТОП-10 стран мира с самыми низкими ценами на бензин
По состоянию на начало января 2020 года средняя цена бензина по всему миру составила 420,8 тенге за литр. В Казахстане стоимость литра бензина составляла 174 тенге. По данному показателю страна заняла 9 позицию в мировом рейтинге, включающего 92 страны. Примечательно, что среди стран СНГ дешевле бензин лишь в Туркменистане — 163,6 тенге за литр.
В целом разрыв по ценам в разных странах существенный — самый дешевый бензин в Венесуэле (0,23 тенге за литр). Далее в рейтинг входит Иран со стоимостью бензина в 42,4 тенге за литр, затем – Судан (64,9 тенге за литр). А самый дорогой бензин в Гонконге – 876,7 тенге за литр. Также в ТОП-3 стран по дороговизне бензина входят Монако (724,4 тенге за литр) и Исландия (722,2 тенге за литр).
Различие цен в разных странах объясняется уровнем налогообложения и субсидирования сектора. Как правило, налоги выше в экономически развитых странах, что соответственно обеспечивает высокую стоимость бензина. Значительно ниже налогообложение в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а также в государствах, производящих и экспортирующих нефть.
44% государственного бюджета сформировано за счет налоговых поступлений нефтегазового сектора
Налоговые отчисления 30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана составляют около 60% от совокупных налоговых поступлений и платежей в госбюджет.
В 2019 году в государственный бюджет поступило 9,7 трлн тенге. При этом 30 крупнейшими налогоплательщиками выплачено 4,9 трлн тенге налогов, из которых 4,3 трлн тенге поступило от предприятий, занимающихся добычей нефти и попутного газа.
То есть 44% государственного бюджета сформировано за счет нефтегазового сектора.
Добыча сырой нефти и природного газа является наиболее инвестиционно-привлекательным сектором экономики
За девять месяцев 2019 года объем прямых иностранных инвестиций достиг 9,5 млрд долл. США, что соответствует 51,6% от всего объема привлеченных ПИИ.
Доля иностранных инвестиций в крупных нефтегазовых проектах Казахстана, таких как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, составляет от 80% до 90%.
Причинами настолько высоких показателей являются низкий уровень инновационной деятельности в стране и недостаточность развития человеческого капитала. Так, по индексу человеческого развития Казахстан находится на 58 месте в мире, по инновациям – на 74, а по легкости ведения бизнеса – на 36.
Более того, в среднесрочный период ожидается увеличение инвестиционных потоков на 44,5 млрд долл. США за счет реализации трех проектов: расширение Тенгиза к 2023 году (объем инвестиций 36,8 млрд долл. США), расширение первого этапа Кашагана (2 млрд долл. США), продление уровня добычи на Карачаганаке (4,5 млрд долл. США).
В результате ежегодный объем добычи нефти может превысить 100 млн тонн.
Выработка электрической энергии объектами ВИЭ выросла на 65%
С 2016 года Казахстан стал активно развивать возобновляемые источники энергии. Для стимулирования рынка «зеленой» энергии Правительство запустило систему фиксированных тарифов с учетом инфляции и изменения курса доллара. В результате, количество вводимых объектов стало ежегодно увеличиваться — в 2017 году введено 6 ВИЭ, в 2018 году – 10 ВИЭ, а в 2019 году – 23 ВИЭ.
По итогам 2019 года в республике функционируют 90 объектов ВИЭ установленной мощностью 1061 МВт. За девять месяцев 2019 года ими выработано 1,65 млрд кВтч электрической энергии, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Доля возобновляемой энергетики от общей выработки электроэнергии по предварительным данным оценивается в 2,3%. В 2018 году показатель составлял 1,3%.
Рост произошел за счет запуска 100-мегаваттных солнечных станций в Алматинской, Карагандинской и Жамбылской областях, а также функционирования 50-мегаваттной ветровой станции в Жамбылской области, 45-мегаваттной – в Акмолинской области и 42-мегаваттной – в Мангистауской области.
В целом экономическая значимость развития ВИЭ для Казахстана состоит в том, что внедрение «зелёных» технологий приведёт к росту энергоэффективности национальной экономики на 40–60%, а также к сокращению потребления воды на 50%. Более того, переход к модели «зелёного» роста позволит обеспечить дополнительный рост ВВП на 3%.
FinReview.info
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ежемесячно на экспорт уходит порядка 20-30 тыс. тонн автобензина.
Это же мизер, давно бы уже новый заводик построили, и вот вам преимущества еаэс, толкай в приграничных регионах горючку, вместо того чтобы ограничивать и запрещать вывоз.
80-90% иностранного участия, по другому, продано с потрохами, вперёд, лет на 10-30.
И про пик добычи, 100млн, думаю предел.
Кто то обещал 230, больше чем саудиты, потом планку резко снизили, заговорили о 130.
Теперь и 90 радует. Оно может и неплохо, вопрос на сколько хватит ресурса чтобы поддерживать такой уровень добычи, при рентабельности ессесно.
И для осмысления, последний вопрос, а что если вдруг, по какой-то причине, Шеврон остановит добычу...
44 % бюджета говорите?