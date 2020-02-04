Мы выявили высокую импортозависимость – Бахыт Султанов.

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danilov 04 Февраля 2020 в 12:41:23
«Мы выявили высокую импортозависимость. Так, восемь товаров находятся в группе риска. По ним доля импорта составляет более 15%. Практика показала, что даже небольшой дефицит товара в 5-7% может привести к росту цены в 1,5-2 раза из-за спекуляций», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.
По его словам, Министерством торговли и интеграции проведены встречи со всеми ассоциациями производителей социально значимых товаров.
«Итоги встреч показали, что у Казахстана имеется большой потенциал по наращиванию производства практически по всем продовольственным товарам. Министерство сельского хозяйства совместно с акимами должны начать работу по увеличению объемов производства указанных товаров. В Госпрограмме развития АПК предусмотрен механизм установления встречных обязательств бизнеса к получателям субсидий для увеличения объемов производства сельхозпродукции», - отметил министр.
В этой связи, считает глава ведомства, акимы при предоставлении субсидий должны осуществлять жесткий контроль за поставками на внутренний рынок.
«Также необходимо создание современной инфраструктуры хранения и доставки товаров до потребителей. При поставке на рынок г. Кокшетау овощи дорожают в 3 раза по пути от производителя до потребителя. Как посредники, так и розничные продавцы, устанавливают высокие наценки до 87%. А с учетом хранения и технологических издержек цены вырастают еще на 52%. Создание этой инфраструктуры избавит нас от сети неэффективных посредников и позволит установить прозрачный уровень маржинальности по всей цепочке добавленной стоимости. Появится канал прямого сбыта продукции для отечественных товаропроизводителей, исключающий неэффективных посредников. Будут созданы необходимые условия для хранения и эффективного распределения продукции», - заключил Б. Султанов.
https://www.inform.kz/ru/my-vyyavili-vysokuyu-importozavisimost-bahyt-sultanov_a3610827
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