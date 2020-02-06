Казахстан потратит на борьбу с коронавирусом почти 4 миллиарда тенге

Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?