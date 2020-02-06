Казахстан потратит на борьбу с коронавирусом почти 4 миллиарда тенге

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danilov 06 Февраля 2020 в 11:07:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
Спец мероприятия по выявлению, вжик вжик.
У нас без этого никак .
Цитата: Джимбо от 06.02.2020 09:00:05А вы будто не знаете!
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?
Цитата: Zoggyla от 06.02.2020 09:01:55Не совсем понял. Не знаю что?
Цитата: Джимбо от 06.02.2020 09:00:05А вы будто не знаете!
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?
Цитата: Джимбо от 06.02.2020 09:11:42про "выделение")
Цитата: Zoggyla от 06.02.2020 09:01:55Не совсем понял. Не знаю что?
Цитата: Джимбо от 06.02.2020 09:00:05А вы будто не знаете!
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?