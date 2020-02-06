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Экономика
Казахстан потратит на борьбу с коронавирусом почти 4 миллиарда тенге
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danilov 06 Февраля 2020 в 11:07:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 06.02.2020 в 11:10:49   # 740476
В больницах сделали боксы специально для коронавируса.
Спец мероприятия по выявлению, вжик вжик.
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  Zoggyla 06.02.2020 в 12:57:19   # 740484
А что такое? Комаровский же объяснил - херня , а не коронавирус.
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  Даун 06.02.2020 в 13:23:41   # 740490
Чины рады, будет откуда Бабки спиздить
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  KAN13 06.02.2020 в 14:30:26   # 740493

У нас без этого никак .
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  Софруджу 06.02.2020 в 14:39:00   # 740496
Вот это масштабы. Больного ни одного, а 4 миллиарда
сп.здить вложить - это уже готово
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  Джимбо 06.02.2020 в 15:00:05   # 740505
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?
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  Zoggyla 06.02.2020 в 15:01:55   # 740507
Цитата: Джимбо от 06.02.2020 09:00:05
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?
А вы будто не знаете!
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  Джимбо 06.02.2020 в 15:11:42   # 740510
Цитата: Zoggyla от 06.02.2020 09:01:55
Цитата: Джимбо от 06.02.2020 09:00:05
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?
А вы будто не знаете!
Не совсем понял. Не знаю что?
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  Zoggyla 06.02.2020 в 15:14:31   # 740511
Цитата: Джимбо от 06.02.2020 09:11:42
Цитата: Zoggyla от 06.02.2020 09:01:55
Цитата: Джимбо от 06.02.2020 09:00:05
Всегда удивляют такие новости. О них чиновники говорят с паитетом. Мол смотрите сколько много денег мы выделим на борьбу. КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ВЫ ВЫДЕЛИТЕ ДЕНЕГ? ГЛАВНОЕ РЕЗУЛЬТАТ! БУДЕТ ОСТАНОВЛЕН ВИРУС ИЛИ НЕТ! А если потребуется еще 105 миллиардов? Выделят?
А вы будто не знаете!
Не совсем понял. Не знаю что?
про "выделение")
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  Wolfkz 06.02.2020 в 15:29:37   # 740515
Где то в пыльном углу минздрава послышался довольный приглушённый возглас: "Да это просто праздник какой-то!"
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