78 авто из Армении привез житель Алматинской области

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danilov 06 Февраля 2020 в 14:52:29
МВД проанализировало данные о транспортных средствах, ввезенных гражданами Казахстана из стран ЕАЭС. Так, 475 казахстанцев ввезли 4152 автомашины – от пяти и более единиц транспорта каждый.
"Лидером" по ввозу транспортных средств оказался житель Алматинской области, который ввез из Армении 78 единиц зарегистрированного на себя автотранспорта. По 43 и 40 автомашин ввезли два жителя Атырауской области. Большинство из ввозивших более пяти единиц авто в Казахстан представлено жителями Атырауской (2300 единиц), Мангистауской (468 единиц), Актюбинской (391 единица), Алматинской (170 единиц) и Туркестанской областей (146 единиц).
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