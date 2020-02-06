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Экономика
78 авто из Армении привез житель Алматинской области
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danilov 06 Февраля 2020 в 14:52:29
Житель Алматинской области ввез в страну 78 авто из Армении, передает Polisia.kz.

МВД проанализировало данные о транспортных средствах, ввезенных гражданами Казахстана из стран ЕАЭС. Так, 475 казахстанцев ввезли 4152 автомашины – от пяти и более единиц транспорта каждый.

"Лидером" по ввозу транспортных средств оказался житель Алматинской области, который ввез из Армении 78 единиц зарегистрированного на себя автотранспорта. По 43 и 40 автомашин ввезли два жителя Атырауской области. Большинство из ввозивших более пяти единиц авто в Казахстан представлено жителями Атырауской (2300 единиц), Мангистауской (468 единиц), Актюбинской (391 единица), Алматинской (170 единиц) и Туркестанской областей (146 единиц).
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 06.02.2020 в 15:00:58   # 740506
Какой размах! Какие аппетиты!
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  dober66 06.02.2020 в 15:38:04   # 740519
Надо всех их амнистировать они же для себя везли
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  Pole13 06.02.2020 в 15:47:12   # 740521
Онижеотцы....
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