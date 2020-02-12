174 тысячи пенсионеров не обратились за своими пенсионными

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danilov 12 Февраля 2020 в 16:13:46
Несмотря на регулярное оповещение со стороны ЕНПФ о необходимости своевременного обращения за пенсионными выплатами, 174 235 человек (по данным на 01.01.2020г.), достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, до сих пор этого не сделали. Общая сумма невостребованных пенсионных накоплений составляет 10 604 764 131 тенге, - сообщили в ЕНПФ.
ЕНПФ проводит ряд мероприятий для всех получателей, достигших пенсионного возраста, но не обратившихся за выплатами: рассылку на казахском и русском языках SMS–сообщений, уведомлений на электронную почту, а также отправку корреспонденции на почтовые адреса получателей. На сайте ЕНПФ и в социальных сетях на постоянной основе размещается информация по данной теме.
Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста получателям необходимо обратиться в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН) по месту жительства. При себе необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность получателя, и оригинал для сверки, а также сведения о банковском счете, на который будут поступать выплаты из пенсионных накоплений одновременно с пенсией из бюджета.
ЕНПФ напоминает, что лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (мужчины - 63 лет и женщины, достигшие с 1 января 2020 года 59,5 лет), а также лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику, - добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает 12-ти кратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2020 году размер минимальной пенсии 38 636 тенге, 12-ти кратный размер - 463 632 тенге), то она выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно.
https://www.zakon.kz/5006946-174-tysyachi-pensionerov-ne-obratilis.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
что толку от ваших СМС, нет бы отправить человека, к таким людям чтоб помогли с оформлением, а они только палки в колёса могут вставлять