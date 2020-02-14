Kusto Group Еркина Татишева и американская Tуson Foods построят мясокомбинат за $300 млн

По их оценке, наша страна сегодня - единственная в мире – способна пойти по американскому пути развития животноводства. То есть вести откорм на основе кукурузы и сои.И что, из двухсот стран только мы счастливчики? Что то очень похоже на Остапа с НЬю Васюками.
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danilov 14 Февраля 2020 в 16:48:07
Проектная мощность будущего комбината - 2 тыс. голов КРС в день. Предприятие будет работать в две смены, количество работников - до 4 тыс. В целом благодаря сопутствующему бизнесу предприятие позволить создать до 20 тыс. рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается в $300 млн.
- Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку, - заверил Амандык Баталов. - Благодаря государственным программам по поддержке бизнеса у нас имеются большие возможности. Поможем и в вопросе подготовки кадров. Обучим за счет бюджета по необходимым специальностям. Мои коллеги представят вам имеющиеся варианты по размещению мясокомбината. Хотелось бы конечно, чтобы в Талдыкоргане появилось крупное производство. Но в целом у нас немало вариантов, в том числе и в Алматинском регионе.
Аким поручил своим заместителям продолжить детальную работу над проектом. Со своей стороны представители американской компании подтвердили, что они также готовы обучить местных специалистов на базе действующего производства в США. Как сообщил генеральный директор предприятия по производству говядины Tyson Foods Inc Шэйн Миллер, их оборот в прошлом году составил более $42 млрд. Компания специализируется на 4 направлениях, при этом говяжий дивизион самый крупный: в нем заняты 38 тыс. из 140 тыс. сотрудников. В США корпорация имеет 6 мясокомбинатов, которыми ежегодно обрабатывается более 7,5 млн голов КРС. Продукция реализуется в 80 стран мира.
Как отметил Шэйн Миллер, компания готова сотрудничать как с крупными, так и с мелкими крестьянскими хозяйствами.
На сути проекта остановился и председатель совета директоров Kusto Group Еркин Татишев (№16 в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана), который выразил уверенность, что имеющийся мясной потенциал региона позволит успешно реализовать этот важный инвестиционный проект. И у него есть на это основания. В 2017 группа стала основным акционером компании KazBeef – ведущего производителя высококачественной говядины с мощностью 6 тыс. тонн в год.
Как известно, Татишев вынашивает идею создания протеиновой индустрии в Казахстане. По его мнению, потенциал Казахстана в этом направлении – 10 млн тонн в год при нынешних 80 тыс. тонн.
- Казахстан имеет все шансы войти в топ-5 мировых производителей высококачественного протеина – об этом нам говорят наши американские партнёры, когда мы обсуждаем планы. По их оценке, наша страна сегодня - единственная в мире – способна пойти по американскому пути развития животноводства. То есть вести откорм на основе кукурузы и сои. Наши земли дают нам такую возможность. Поэтому я верю, что будущее Казахстана – это агроиндустрия, - говорил Татишев в интервью корреспонденту Forbes.kz в сентябре прошлого года.
По подсчетам Татишева, при должном научном и организационном подходе Казахстан способен накормить мясом 2 млрд человек.
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