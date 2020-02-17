Forbes назвал нового долларового миллиардера из России. Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

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философ 16 Февраля 2020 в 22:26:39
О результатах раунда будет официально объявлено на следующей неделе, уточняет британская газета.
Forbes ранее оценивал состояние Сторонского в 500 миллионов долларов. В рейтинге журнала «200 богатейших бизнесменов России» он был поставлен на 199 место. Его отец, Николай Миронович Сторонский — топ-менеджер «Газпрома», с декабря прошлого года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз». Сам Сторонский-младший отвергал обвинения в связи с российскими госструктурами.
Сторонский запустил Revolut в 2015 году вместе с Владом Яценко, пишет журнал. Стартап работает только в Европе и Австралии, его штаб-квартира расположена в Великобритании. Компания неоднократно пыталась начать работу на российском рынке, но запуск не состоялся, однако, по информации Reuters, это может произойти в ближайшее время.
Revolut предлагает своим клиентам карту и приложение, которые позволяют экономить при конвертации валют при платежах. Карта привязана к счетам в различных валютах и в том случае, если валюты, в которой проводится платеж, на соответствующем счете не хватает, конвертируются деньги с другого счета по межбанковскому курсу, который выгоднее, чем курс платежных систем или розничного банка, объясняет Forbes.
https://www.kommersant.ru/doc/4258658?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fmilliardery%2F392891-novyy-rossiyskiy-milliarder-sostoyanie-osnovatelya-revolut-prevysilo-16-mlrd&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.rbc.ru/business/16/02/2020/5e49477d9a7947347dde498f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: arhar от 17.02.2020 10:44:55
какой талантливый мажорик...
какой талантливый мажорик...