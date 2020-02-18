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Экономика
Запасы кончаются на месторождениях Казахстана
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KAN13 18 Февраля 2020 в 11:21:52
Через 10−15 лет в Казахстане может начаться дефицит меди, свинца и некоторых редких металлов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».
По официальным данным, сейчас в республике работают почти восемь тысяч месторождений полезных ископаемых. Ресурсы этих залежей, открытых еще в советское время, истощаются. Поэтому под угрозой находится жизнь крупных промышленных городов — Жезказгана, Сатпаева, Зыряновска и Риддера.
«Об этом свидетельствует закрытие многих градообразующих предприятий. Особенно в ВКО, в Карагандинской области. В Восточном Казахстане месторождения Юбилейное, Зыряновское, Шемонаихинское и другие уже полностью отработаны и закрыты. К 2025−2040 годам в ВКО закроются месторождения Тишинское, Орловское, Малеевское», — сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Санжар Жаркешов.

Легендарная нефть исчезнет в 2020 году. Как выяснилось, на геологической разведке экономят уже 20 лет. По словам Жаркешова, профильным ведомством разработан пакет мер для возрождения отечественной геологоразведки. Теперь нужно, чтобы в правительстве одобрили увеличение финансирования этой сферы. Вице-министр подчеркивает, что главная задача сейчас — «это восполнение сырьевой базы, открытие новых месторождений, создание условий».

По словам экспертов, минерально-сырьевая база страны обладает огромным потенциалом. Нефтяные запасы, например, можно увеличить с 4,5 до 76 миллиардов тонн.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 18.02.2020 в 22:17:53   # 741355
Мдааа интересно и где же эти полезные ископаемые?? Или доходы с них?
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  Практичный 19.02.2020 в 00:46:54   # 741358
Цитата: shlenchak от 18.02.2020 16:17:53
Мдааа интересно и где же эти полезные ископаемые?? Или доходы с них?
у Китайцев
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  Yerla 19.02.2020 в 07:39:47   # 741363
это типа озвучен предварительный список будущих мертвых городов .. валите кароч оттуда
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  строитель 19.02.2020 в 07:58:59   # 741365
Цитата: Yerla от 19.02.2020 01:39:47
это типа озвучен предварительный список будущих мертвых городов .. валите кароч оттуда


так они и валят по 50 тыс в год
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  KapitanNemo 19.02.2020 в 08:25:17   # 741367
В Жезгазгане добывали редкий тяжелый металл Рений. Без него ни одна ракета не взлетит. 3 или 4 место в мире по объему добычи. 1 место в СССР и СНГ.
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  старик 19.02.2020 в 19:47:38   # 741422
Quote:

Легендарная нефть исчезнет в 2020 году
Это прогноз или утверждение?
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  DITRX 20.02.2020 в 03:12:17   # 741443
Насрать. Думаю моя жизнь от этого не изменится.
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