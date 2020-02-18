Запасы кончаются на месторождениях Казахстана

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KAN13 18 Февраля 2020 в 11:21:52
По официальным данным, сейчас в республике работают почти восемь тысяч месторождений полезных ископаемых. Ресурсы этих залежей, открытых еще в советское время, истощаются. Поэтому под угрозой находится жизнь крупных промышленных городов — Жезказгана, Сатпаева, Зыряновска и Риддера.
«Об этом свидетельствует закрытие многих градообразующих предприятий. Особенно в ВКО, в Карагандинской области. В Восточном Казахстане месторождения Юбилейное, Зыряновское, Шемонаихинское и другие уже полностью отработаны и закрыты. К 2025−2040 годам в ВКО закроются месторождения Тишинское, Орловское, Малеевское», — сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Санжар Жаркешов.
Легендарная нефть исчезнет в 2020 году. Как выяснилось, на геологической разведке экономят уже 20 лет. По словам Жаркешова, профильным ведомством разработан пакет мер для возрождения отечественной геологоразведки. Теперь нужно, чтобы в правительстве одобрили увеличение финансирования этой сферы. Вице-министр подчеркивает, что главная задача сейчас — «это восполнение сырьевой базы, открытие новых месторождений, создание условий».
По словам экспертов, минерально-сырьевая база страны обладает огромным потенциалом. Нефтяные запасы, например, можно увеличить с 4,5 до 76 миллиардов тонн.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 19.02.2020 в 00:46:54 # 741358
Цитата: shlenchak от 18.02.2020 16:17:53у Китайцев
Мдааа интересно и где же эти полезные ископаемые?? Или доходы с них?
Мдааа интересно и где же эти полезные ископаемые?? Или доходы с них?
Цитата: Yerla от 19.02.2020 01:39:47
это типа озвучен предварительный список будущих мертвых городов .. валите кароч оттуда
это типа озвучен предварительный список будущих мертвых городов .. валите кароч оттуда
так они и валят по 50 тыс в год
KapitanNemo 19.02.2020 в 08:25:17 # 741367
Это прогноз или утверждение?
Легендарная нефть исчезнет в 2020 году
Легендарная нефть исчезнет в 2020 году