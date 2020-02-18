СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ВВП НА УРОВНЕ 4,5% В 2020 ГОДУ

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FinReview 18 Февраля 2020 в 12:43:21
По итогам 2019 года в стране выполнено строительных работ объемом 4,4 трлн тенге, рост в сравнении с 2018 годом составил 14%. При этом развитие наблюдается по всем основным видам деятельности — объем строительно-монтажных работ увеличился на 11,7% (до 3,8 трлн тенге), рост капитального ремонта составил 20,6% (до 336,9 млрд тенге), а текущих ремонтов – 19,6% (до 319,4 млрд тенге).
В результате строительные компании ввели в эксплуатацию 47,1 тыс. строительных объектов, среди которых 42,6 тыс. объектов составляют жилые здания.
Наиболее объемным направлением строительства является возведение передаточных устройств (газопроводы, нефтепроводы и др.) — объем выполненных работ и услуг достиг 1 трлн тенге. Также в число крупномасштабных направлений входят строительство и ремонт автодорог, железнодорожных путей и посадочных полос на аэродромах. Их суммарная стоимость составила 781,4 млрд тенге.
В свою очередь объем строительства жилых зданий составил 650,2 млрд тенге, а промышленных объектов – 579 млрд тенге.
Строительные компании демонстрируют высокую финансовую устойчивость
88,3% денежных средств (или 3,9 трлн тенге), выделенных на выполнение строительных работ и услуг, сформированы из собственных средств предприятий. Доля государственного участия в финансировании строительства составила 0,2% (или 6,9 млрд тенге), а остальные 11,6% средств (или 510,8 млрд тенге) получены от иностранных предприятий.
Данная тенденция сохраняется на протяжении последних 10 лет и с каждым годом доля собственного капитала возрастает. Очевидно, что финансирование проектов за счет средств предприятий является показателем развития строительного бизнеса в стране и как следствие усиления финансовой устойчивости компаний.
По количеству предприятий строительный сектор уступает только торговой отрасли
В Казахстане зарегистрировано 446,7 тыс. предприятий, из которых 59,3 тыс. заняты в строительном секторе. Активными являются 38,5 тыс. компаний.
Основная доля строительных предприятий – малые компании с численностью сотрудников до 50 человек. Количество средних составляет 325, а крупных – 149.
Наибольшая концентрация строительных фирм сосредоточена в городах Нур-Султан (9,3 тыс. предприятий) и Алматы (6,5 тыс.), а также в Карагандинской области (2,9 тыс.), городе Шымкент (2,4 тыс.) и Мангистауской области (1,9 тыс.).
Общий объем реализованной строительными организациями продукции увеличился на 18%, достигнув рекордного значения
На фоне увеличившейся активности строительные компании в 2019 году зафиксировали рекордные прибыли – по итогам девяти месяцев предприятия получили 983,4 млрд тенге. За последние десять лет показатель является наивысшим.
Увеличение производительности в секторе отражается и на росте выплат налогов в государственный бюджет. В 2019 году бюджет страны получил от налогов 9,7 трлн тенге, что на 18% больше, чем в 2018 году. Из них около 80% платежей сгенерированы 300 крупнейшими налогоплательщиками Казахстана. При этом основная масса компаний, включенные в перечень, заняты в горнодобывающей отрасли, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле и строительстве.
Крупнейшие налогоплательщики из числа строительных компаний, пополнили государственный бюджет на сумму более 180 млрд тенге. Около 26% выплат приходятся на 10 крупнейших строительных компаний, таких как BI Group, Bazis Construction, Unex Stroy, АСПМК-519, Монтажспецстрой и др.
Тем не менее рентабельность производства в строительстве сохраняется на уровне лишь 10-12%. К примеру, до 2012 года показатель составлял 20 — 25%. Причина снижения рентабельности связана с ростом цен на рынке первичного жилья, наибольший импульс которого приходится в период корректировки курса валют. Так, за последние десять лет стоимость жилья ежегодно увеличивается в среднем на 8%. По итогам 2019 года цена 1 кв.м. нового жилья составила 293,5 тыс. тенге.
Для достижения норм ООН на одного жителя страны необходимо вводить не менее 1 кв. м. жилья в год, однако в Казахстане данный показатель составляет лишь 0,6 кв. м.
В 2019 году площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 5% и достигла 12,9 млн кв. м. Строительными компаниями возведено 42,6 тыс. жилых зданий или 115,8 тыс. квартир.
Однако темпы строительства в стране недостаточны для полного покрытия потребностей населения. Согласно социальным стандартам ООН на каждого жителя страны должно приходиться не менее 30 кв. м. жилья, а в Казахстане данный показатель составляет лишь 22 кв. м.
С одной стороны данная тенденция отражает негативную картину для общества, а с другой является показателем того, что потенциал строительного сектора раскрыт не полностью. Очевидно, что ускорение темпов роста строительства затруднено нехваткой финансирования сферы.
Так, в 2019 году инвестиции в жилищное строительство достигли 1,4 трлн тенге. При этом основной объем средств составили собственные активы предприятий – 1,1 трлн тенге. То есть строительный сектор ограничен источниками финансирования.
Действительно, доля государственного финансирования составила лишь 17%, а иностранных средств – 7%. Более того, долевое участие населения оказалось в 2 раза выше государственного финансирования проектов. Так, средства населения составили 551,5 млрд тенге, а государства – 247,3 млрд тенге.
Созданная в Казахстане инвестиционная инфраструктура может стать ключевым импульсом развития строительного сектора
Политика Казахстана в области инвестиций за последние пять лет позволила существенно усилить инвестиционный климат в стране. Например, за период с 2018 года по 2019 год компании-участники Международного финансового центра «Астана» инвестировали в Казахстан свыше 130 млн долл. США. Более того посредствам биржи Astana International Exchange в национальную экономику привлечено порядка 2,5 млрд долл. США портфельных инвестиций, в том числе долгового капитала объемом более 2 млрд долл. США и акционерного капитала на сумму 216 млн долл. США.
Также в стране функционируют институты развития, субъекты квазигосударственного сектора, представительства международных финансовых организаций, способные эффективно структурировать финансирование инвестиционных проектов. К числу таких компаний относятся Банк развития Казахстана, KazakhExport, Kazyna Capital Management, Kazakhstan Project Preparation Fund, Astana Hub, Фонд «Даму», Qaztech Ventures и др.
Очевидно, что привлечение дополнительных инвестиционных средств позволит стимулировать развитие строительного сектора. Так, при увеличении объема прямых иностранных инвестиций на 1 п.п. вклад сектора в формирование ВВП увеличится на 0,2 п.п., а эффект от роста инвестиций в жилищное строительство обеспечит рост ВВП на 0,1 п.п. То есть в случае увеличения инвестиционных потоков в сферу, на пример к уровню 2014 года, когда объем ПИИ составлял 816 млн долл. США, вклад строительства в формировании ВВП увеличится до 6,2%, что в свою очередь позволит ускорить рост экономики до уровня 4,5%.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 18.02.2020 в 23:50:07 # 741357
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 18.02.2020 17:50:07
За чей счет он увеличится если покупательная способность граждан снижается с каждым годом ...
За чей счет он увеличится если покупательная способность граждан снижается с каждым годом ...
Цитата: Zoggyla от 19.02.2020 04:40:29
Кто эти хаты будет покупать?
Кто эти хаты будет покупать?
Это совершенно неважно. Строительство всегда было Клондайком для распила бюджетного бабла, будут и дальше пилить.