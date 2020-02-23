Литва видит перспективы в расширении портового сотрудничества с Казахстаном

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философ 22 Февраля 2020 в 12:48:03
"Казахстан является ключевым партнером Литвы в Средней Азии в транспортной отрасли. Стратегической основой, связывающей Казахстан и Литву, можно назвать хорошо развитую железнодорожную сеть, способную эффективно соединить Европу с Китаем", - отметили в порту.
По словам представителя порта, на данный момент 40 процентов общего грузооборота Клайпедского порта составляют транзитные грузы. В свою очередь, грузы из Казахстана составляют около трех-пяти процентов в данном объеме.
В порту также сообщили, что бизнесмены деловых кругов Казахстана заинтересованы возможностями развития бизнеса в Клайпедском порту.
"Клайпедский порт, который поддерживает связи с 65 государствами мира, признан одним из ключевых портов трансъевропейских транспортных сетей ЕС. Его рост в среднем достигает 6,5 процента в год. По темпам развития он является одним из самых перспективных среди всех портов Балтийского региона. В 2018 году Клайпедский порт перешел на новый этап и стал международным центром по распределению контейнеров", - сказали в порту.
Так, по словам представителя Клайпедского порта, благодаря своему росту и модернизации, он привлекает все больше инвестиций.
"По словам представителей стивидорных и логистических компаний порта возможностями развития бизнеса в Клайпедском порту заинтересованы бизнесмены деловых кругов Казахстана. Второго-четвертого мартa 2020 года будет проведен Международный экономический форум "Регионы Литвы и Казахстана" в Алматы, на котором, надеемся, будет приняты более конкретные решения",- подытожил пердставитель порта.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова).
https://www.trend.az/business/transport/3193284.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хорошо развитая железнодорожная сеть является стратегической основой, связывающей Казахстан и Литву,
Российская ж/д сеть - это их стратегическая основа? Где приебалты откопали этого клоуна?
Цитата: Hairless от 23.02.2020 00:47:42Тут имеется в виду видимо альтернативный путь чрез 33 3,14... о котором чет замолчали
Quote:
Российская ж/д сеть - это их стратегическая основа? Где приебалты откопали этого клоуна?
Quote:
Хорошо развитая железнодорожная сеть является стратегической основой, связывающей Казахстан и Литву,
Российская ж/д сеть - это их стратегическая основа? Где приебалты откопали этого клоуна?