Саудовская Аравия может отойти от сотрудничества с Россией в координировании объемов добычи нефти

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 22 Февраля 2020 в 13:13:53
По данным источников, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на долю которых приходится более половины производственного потенциала ОПЕК, на этой неделе проводят переговоры, обсуждая возможность сокращения совокупной добычи нефти дополнительно на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Распространение коронавируса Covid-19 привело к сокращению глобального спроса на нефть и вызвало противоречия между Россией и странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, пишет газета. Россия и ОПЕК активно сотрудничали с декабря 2016 года, пытаясь добиться баланса на глобальном нефтяном рынке на фоне роста сланцевой добычи в США.
Разрыв Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с Россией еще больше ослабить способность ОПЕК влиять на мировые цены на нефть, отмечают эксперты.
http://www.finmarket.ru/news/5178083?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
Комментарии, по рейтингу, по дате
раз сауды уже пошли на поводу у "партнеров" , потом не знали как вывернуться
ну да, в итоге союз почил
Цитата: arhar от 22.02.2020 17:10:41Неужели до сих пор считаешь, что СССР распался от снижения цен на экспорт нефти? Доля от которого в ВВП была значительно меньше, чем у нынешних "суверенных" стран...
Quote:
ну да, в итоге союз почил
Quote:
раз сауды уже пошли на поводу у "партнеров" , потом не знали как вывернуться
ну да, в итоге союз почил