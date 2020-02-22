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Экономика
Саудовская Аравия может отойти от сотрудничества с Россией в координировании объемов добычи нефти
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философ 22 Февраля 2020 в 13:13:53
21 февраля. FINMARKET.RU - Саудовская Аравия может отказаться от сотрудничества с Россией в плане координирования объемов добычи нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на долю которых приходится более половины производственного потенциала ОПЕК, на этой неделе проводят переговоры, обсуждая возможность сокращения совокупной добычи нефти дополнительно на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Распространение коронавируса Covid-19 привело к сокращению глобального спроса на нефть и вызвало противоречия между Россией и странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, пишет газета. Россия и ОПЕК активно сотрудничали с декабря 2016 года, пытаясь добиться баланса на глобальном нефтяном рынке на фоне роста сланцевой добычи в США.

Разрыв Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с Россией еще больше ослабить способность ОПЕК влиять на мировые цены на нефть, отмечают эксперты.

http://www.finmarket.ru/news/5178083?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.02.2020 в 20:23:18   # 741520
Не являюсь спецом в нефтяной экономике, но один раз сауды уже пошли на поводу у "партнеров" , потом не знали как вывернуться, ну что же , пусть попробуют еще раз. Может выйдет что то путное.
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  arhar 22.02.2020 в 23:10:41   # 741523
Quote:
раз сауды уже пошли на поводу у "партнеров" , потом не знали как вывернуться

ну да, в итоге союз почил
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  Ал 22.02.2020 в 23:19:52   # 741524
Цитата: arhar от 22.02.2020 17:10:41
Quote:
раз сауды уже пошли на поводу у "партнеров" , потом не знали как вывернуться

ну да, в итоге союз почил
Неужели до сих пор считаешь, что СССР распался от снижения цен на экспорт нефти? Доля от которого в ВВП была значительно меньше, чем у нынешних "суверенных" стран...
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