Запретить финансировать из бюджета профессиональный спорт предложил депутат

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
NBE 24 Февраля 2020 в 17:45:27
Мы считаем, что нужно запретить акимам финансировать профессиональный спорт из бюджетных средств. Хватит уже. До 80% средств, выделяемых в регионах, уходит на футболистов. Сколько можно? Я приведу пример, вот недавно была информация, что за 5 млн евро подписал какого-то там спортсмена. Давайте законодательно запретим тратить бюджетные средства на поддержку профессиональных клубов. Давайте финансировать детско-юношеский футбол, стадионы, инфраструктуру, но не этих вот товарищей с окладом по 5 млн, — сказал Перуашев.
На мой взгляд, наше Минкультуры и спорта должно заниматься только развитием массового спорта. Спорт высоких достижений, олимпийские игры оставьте наконец-то Национальному олимпийскому комитету — ему передали федерации, у него есть соответствующее финансирование. Профессиональный спорт пусть финансирует бизнес, нацкомпании, раз они такие профессионалы пусть сами зарабатывают, пусть доказывают, что они профессионалы, — подчеркнул депутат.
Комментарии, по рейтингу, по дате