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Экономика
Запретить финансировать из бюджета профессиональный спорт предложил депутат
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NBE 24 Февраля 2020 в 17:45:27
На правчасе в Мажилисе Парламента депутат Азат Перуашев предложить запретить финансировать профессиональный спорт из бюджетных средств, передает корреспондент zakon.kz.

Мы считаем, что нужно запретить акимам финансировать профессиональный спорт из бюджетных средств. Хватит уже. До 80% средств, выделяемых в регионах, уходит на футболистов. Сколько можно? Я приведу пример, вот недавно была информация, что за 5 млн евро подписал какого-то там спортсмена. Давайте законодательно запретим тратить бюджетные средства на поддержку профессиональных клубов. Давайте финансировать детско-юношеский футбол, стадионы, инфраструктуру, но не этих вот товарищей с окладом по 5 млн, — сказал Перуашев.
На мой взгляд, наше Минкультуры и спорта должно заниматься только развитием массового спорта. Спорт высоких достижений, олимпийские игры оставьте наконец-то Национальному олимпийскому комитету — ему передали федерации, у него есть соответствующее финансирование. Профессиональный спорт пусть финансирует бизнес, нацкомпании, раз они такие профессионалы пусть сами зарабатывают, пусть доказывают, что они профессионалы, — подчеркнул депутат.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 24.02.2020 в 20:05:55   # 741645
Вопрос в том, как исправно доходили эти деньги до спортсменов, чтобы они пахали с полной выкладкой
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  shlenchak 24.02.2020 в 20:14:58   # 741646
грамотные слова, один хер эти хваленные футболисты нив какие финалы не выходят, толку от них для народа 0
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  Джимбо 24.02.2020 в 22:19:13   # 741655
Нужно вернуть как в СССР бесплатные спортивные секции, кружки моделирования и прочее. В это нужно вкладывать. Это будущее, это здоровье, это будущие конструкторы и инженеры, а стало быть будущие стартапы. А этот футбол, бокс профессиональный для единиц. Общество должно заботиться о себе в первую очередь, а не в угоду паре тройке профессионалов и их тренеров. Все испортил финансовый вопрос.
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