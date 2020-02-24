Токаев и президент авиакомпании «Air Astana» Фостер обсудили снижение цен на авиабилеты

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философ 24 Февраля 2020 в 20:05:59
По словам Питера Фостера, с запуском дочерней авиакомпании – лоукостера «Fly Arystan» – Казахстан вошел в число стран с наиболее быстро развивающимся рынком внутренних авиаперевозок в мире.
Кроме того, руководитель компании сообщил Президенту Казахстана об обновлении воздушного парка, в частности о замене «Boeing-757» на дальнемагистральные «Airbus А321», а также о планах по приобретению «Boeing-787» до 2023 году.
Глава государства отметил важность дальнейшего развития режима «открытого неба» и открытия новых зарубежных маршрутов, в частности, в Сингапур, Нью-Йорк и другие крупные города мира.
Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на необходимости активизировать работу по формированию доступных цен на авиабилеты для граждан нашей страны.
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/glava-gosudarstva-prinyal-prezidenta-aviakompanii-air-astana-pitera-fostera
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