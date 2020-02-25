ЦБ Швеции начал тестировать электронную крону

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danilov 26 Февраля 2020 в 08:55:04
Технология, которая используется при создании электронной кроны, основана на блокчейн-платформе Corda, которую разработала финтех-компания R3 Corda.
Пилотный проект продлится до февраля 2021 года. Его цель - создание простой и удобной для пользователя цифровой валюты.
Тестирование будет проходить в режиме симуляции. Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.
При этом Банк Швеции указывает, что в настоящее время решение о выпуске электронной валюты или о том, какая технология может быть использована при ее создании, не принято.
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