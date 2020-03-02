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Бесплатный проезд на общественном транспорте в Люксембурге
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danilov 02 Марта 2020 в 11:26:00
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02.03.2020 в 11:54:42
# 742010
Иногда думаешь, пусть геи будут в обществе как в Европе, чем пид..ры в управлении как у нас...
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Софруджу
02.03.2020 в 22:55:04
# 742030
У нас в день выборов сделали бесплатный транспорт. Так он просто исчез совсем. На ряде маршрутов оставили по паре машин, а на другие не вышли вовсе.
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