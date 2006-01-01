660 сверхбогатых казахстанцев

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Гость 05 Марта 2020 в 16:11:43
В РФ таких почти 9 тысяч и 9 место в мире по этому показателю. В Украине всего 382. В закрытом Туркменистане 104. В Беларуси 28. В Таджикистане 16. В Узбекистане 12. А вот в Кыргызстане — ни одного. Таким образом Казахстан занимает второе место из стран СНГ по количеству богачей.
При этом по прогнозу на ближайшие пять лет, у нас этот показатель вырастет лишь на 3,6%, в той же России прогноз роста 23,4%. Быстрее всего будут расти Индия — 73%, Египет — 66% и Вьетнам — 64%.
К сожалению, в полном отчёте нет списка всех стран. Но мы находимся между 45 (Индонезия) и 50 (Филиппины) местом в мировом рейтинге. На первом места США, где живёт 240 тысяч богачей, на втором месте Китай с 61 тысячей ультрахайнетов.
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