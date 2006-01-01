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Экономика
660 сверхбогатых казахстанцев
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Гость 05 Марта 2020 в 16:11:43
Недавно был опубликован отчет The Wealth Report 2020, международной консалтинговой компании Knight Frank. Всего за прошлый год в мире ультрахайнетов, или ultra high-net-worth individuals, UHNWI — людей с активами более $30 млн.
В РФ таких почти 9 тысяч и 9 место в мире по этому показателю. В Украине всего 382. В закрытом Туркменистане 104. В Беларуси 28. В Таджикистане 16. В Узбекистане 12. А вот в Кыргызстане — ни одного. Таким образом Казахстан занимает второе место из стран СНГ по количеству богачей.
При этом по прогнозу на ближайшие пять лет, у нас этот показатель вырастет лишь на 3,6%, в той же России прогноз роста 23,4%. Быстрее всего будут расти Индия — 73%, Египет — 66% и Вьетнам — 64%.
К сожалению, в полном отчёте нет списка всех стран. Но мы находимся между 45 (Индонезия) и 50 (Филиппины) местом в мировом рейтинге. На первом места США, где живёт 240 тысяч богачей, на втором месте Китай с 61 тысячей ультрахайнетов.

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