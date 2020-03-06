Bloomberg: В Китае объявили о приостановке импорта газа

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философ 06 Марта 2020 в 08:59:08
По их словам, ограничения на закупки коснутся как сжиженного природного газа (СПГ), так и импорта по трубопроводам.
Компания направила уведомление о форс-мажоре поставщикам трубопроводного газа, а также как минимум одному поставщику СПГ.
PetroChina обеспечивает 40% своих потребностей в газе за счет импорта, около 70% которого приходится на трубопроводный газ, остальное - на СПГ, сообщил один из источников.
Форс-мажор пока не коснулся поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» - прокачка идет в «штатном режиме», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Газпрома».
Покупателем этого газа является СNPC (материнская структура PetroChina), подписавшая контракт на импорт 38 млрд кубометров в год. Поставки начались в декабре прошлого года. «Никаких уведомлений» от контрагента об их возможном сокращении в «Газпроме» не получали, подчеркнула пресс-служба концерна.
По плану компании, в 2020 году Китай получит 5 млрд кубометров в год по «Силе Сибири». На полную мощность трубопровод должен заработать к 2024 году.
В прошлом году потребление газа в Китае составило 305,9 млрд кубометров, а предложение на рынке достигло 315,2 млрд кубов. В текущем году, по оценке Sinopec, внутренний рынок останется в состоянии избытка: при спросе 335 млрд кубометров предложение может составить 344 млрд.
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitay-priostanovil-import-gaza-1028967789
https://traders-union.ru/iaftnews/economy/news/341664/
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