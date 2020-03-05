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Экономика
Силуанов: Россия готова к падению цен на нефть
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danilov 06 Марта 2020 в 10:15:16
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что так как Россия не договорилась с ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, возможно падение нефтяных цен. Однако, добавил он, в стране к этому готовы.

https://www.mk.ru/economics/2020/03/05/siluanov-rossiya-gotova-k-padeniyu-cen-na-neft.html
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