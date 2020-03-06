Жижа подешевела

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Yerla от 06.03.2020 12:12:16
да и х*й с ней .. с этой жижей .. хоть она вверх хоть вниз, один х*й все х*ёвее жЫть
да и х*й с ней .. с этой жижей .. хоть она вверх хоть вниз, один х*й все х*ёвее жЫть
Тож самое про доуджонса
Цитата: Yerla от 06.03.2020 12:12:16
да и х*й с ней .. с этой жижей .. хоть она вверх хоть вниз, один х*й все х*ёвее жЫть
да и х*й с ней .. с этой жижей .. хоть она вверх хоть вниз, один х*й все х*ёвее жЫть
доллар просто полезет сейчас вверх. плохо это.