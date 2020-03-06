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Экономика
Жижа подешевела
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danilov 06 Марта 2020 в 17:35:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 06.03.2020 в 18:12:16   # 742368
да и х*й с ней .. с этой жижей .. хоть она вверх хоть вниз, один х*й все х*ёвее жЫть
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  андремас 06.03.2020 в 18:34:14   # 742370
Цитата: Yerla от 06.03.2020 12:12:16
да и х*й с ней .. с этой жижей .. хоть она вверх хоть вниз, один х*й все х*ёвее жЫть


Тож самое про доуджонса
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  КЕДЫ 06.03.2020 в 19:11:57   # 742373
Цитата: Yerla от 06.03.2020 12:12:16
да и х*й с ней .. с этой жижей .. хоть она вверх хоть вниз, один х*й все х*ёвее жЫть


доллар просто полезет сейчас вверх. плохо это.
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