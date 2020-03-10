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Экономика
Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
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философ 10 Марта 2020 в 10:25:30
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.

К такому выводу они пришли, протестировав, при каком ценовом уровне смогут работать некоторые производители. Кроме того, банк снизил свои прогнозы на второй и третий кварталы, предположив, что стоимость барреля Brent не будет превышать $30.

Аналитики Goldman Sachs связывают обвал цен на нефть с развалом нефтяной сделки между Россией и ОПЕК, о чем стало известно 6 марта. «Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну», — говорится в отчете. По мнению аналитиков банка, сейчас прогноз для рынка нефти «еще более плачевный, <...> поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса».

В ходе торгов 9 марта цена на нефть Brent опустилась до $35 за баррель. На закрытии предыдущих торгов она была на уровне $46. Серьезно снизилась и стоимость барреля нефти марки WTI — до $32 (при закрытии он торговался за $41). На фоне резкого обвала цен на нефть выросли курсы доллара и евро к рублю. Доллар торговался за 72 руб., а евро — за 82 руб.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e65b2209a794747726e9a64
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.03.2020 в 19:26:41   # 742575
Любопытный факт , понять который я не могу:в западных странах при падении цен на нефть падает цена на бензин, а у нас и В России нет. У нас и в России бензин делают не из нефти?
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  Skype 10.03.2020 в 20:32:11   # 742581
Забывают ценники менять когда падает, но когда повышается не забывают. Детская болезнь.

Помню как правительство нас лечило сказками, когда нефть росла и цена на бензжижу росла, как они хором нас учили экономики.
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