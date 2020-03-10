Жители Гонконга получат почти 1300 долларов на расходы.

Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков,И государство раздает деньги на проживание. Может и нам побузить чтобы государство гражданам оказало материальную помощь?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 10 Марта 2020 в 10:26:00
В рамках годового бюджета такие денежные подарки в размере 10 тысяч гонконгских долларов (1 280 долларов США) получат примерно семь миллионов человек, старше 18 лет.
Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков, а в последнее время пострадала от воздействия коронавируса нового типа, который внес свои изменения не только экономику Китая, а всего мира. Пока в городе зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и два случая смерти.
Азиатский финансовый центр заявил в среду, что эта мера - краеугольный камень пакета стимулов в объеме 120 млрд гонконгских долларов ($15,4 млрд) - будет включать в себя предоставление 10000 гонконгских долларов (около $1280) всем постоянным жителям города, которым исполнилось не менее 18 лет. Около семи миллионов человек получат выгоду от этой программы.
Финансовый секретарь Пол Чан также предупредил, что в городе будет зафиксирован первый дефицит бюджета за 15 лет из-за спада, начавшегося в третьем квартале 2019 года.
Ожидается, что ситуация ухудшится. Чен сказал, что дефицит бюджета в следующем финансовом году до марта 2021 года, как ожидается, достигнет рекордного уровня в 4,8% от ВВП города.
- Я решил выделить 10 000 гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше с целью поощрения и стимулирования местного потребления, с одной стороны, и облегчения финансового бремени людей, с другой, - цитируют слова финансового секретаря Пола Чана BBC News.
Кроме того, власти планируют снизить госаренду за жилье и введут специальные скидки на зарплату и налоги на имущество. Предположительно к 2021 году дефицит бюджета будет достигать около до 18 млрд долларов.
Часть денег на пакет помощи будет поступать из специального фонда, который был создан "ввиду ухудшения экономических условий и условий занятости в результате новой эпидемии коронавируса", сказал Чен.
В дополнение к правительственной брошюре правительство также сократит подоходный налог для некоторых жителей, сообщил он, добавив, что это затронет почти 2 миллиона налогоплательщиков. Власти также планируют предоставить арендаторам муниципального жилья с низкими доходами бесплатную аренду на месяц, разовое пособие будет предоставлено 200 000 малообеспеченных семей.
Прогнозируемый дефицит бюджета на следующий год «выше, чем ожидали многие», говорит Теренс Чонг, доцент кафедры экономики в Китайском университете Гонконга.
Он добавил, что Гонконг, вероятно, может держать удар, учитывая, что город поддерживает здоровую финансовую подушку - у него есть приблизительно 145 млрд долларов в бюджетных резервах.
«Этот [дефицит] на самом деле не так уж и важен, - заявил Чонг CNN Business. - У нас есть способы вернуть деньги, так что меня это не беспокоит».
Правительство Гонконга месяцами пытается взбодрить свою экономику. Уже развернуто несколько раундов стимулирования общей стоимостью более 30 млрд гонконгских долларов (3,9 млрд долларов).
Несмотря на продолжающиеся проблемы, Чен верит в то, что экономика сможет прийти в норму в долгосрочной перспективе.
https://www.kp.ru/online/news/3778138/
https://www.finversia.ru/publication/vlasti-gonkonga-razdali-zhitelyam-po-1200-dollarov-70947