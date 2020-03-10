ЦБ РФ отказался от закупок валюты после взлета курса доллара

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философ 10 Марта 2020 в 10:37:39
В связи с резким, 30-процентным уменьшением цен на нефть — за сутки Brent падала с $45 до 31-34, банк решил в рамках бюджетного правила не покупать валюту на внутреннем рынке. Мера будет действовать 30 дней.
ЦБ также пообещал, если понадобится, применять и другие инструменты сохранения стабильности в финансовой сфере.
Минфин России тоже выпустил обнадеживающее сообщение. Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25-30 хватит еще на 6-10 лет, заявили чиновники. Ведомство также хочет продавать валюты на рынке, чтобы компенсировать недополученные из-за проседания нефтесырья доходы.
Федеральный бюджет на этот год сверстан с прогнозом о $65,7 руб. за доллар. Снижение курса на рубль ведет к изменению нефтегазовых доходов бюджета на 70 млрд руб, оценили в правительстве. Добавим, бюджет страны сбалансирован при $42,2 за нефть Urals, баррель которой стоит немного меньше, чем Brent.
Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на рынках валют также готово сделать паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ).
Между тем инвестбанк Goldman Sachs (США) не исключил, что Brent может падать и дальше, до $20 за баррель. «Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну», — сказано в докладе, который цитирует Bloomberg.
Нынешняя ситуация хуже, чем в 2014 году, поскольку спрос на нефть снижается в связи с эпидемией коронавируса, отмечает Goldman Sachs.
https://www.rosbalt.ru/business/2020/03/09/1831723.html
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