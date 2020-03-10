Национальный банк повысил базовую ставку

«в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы».Мыльный пузырь по другому, за счёт гос. бюджета, а значит в последующем будет резкий обвал
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danilov 10 Марта 2020 в 10:39:58
- На фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта текущего года повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5%, - заявил Ерболат Досаев на заседании правительства.
Он отметил, что повышение базовой ставки создаст условия для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, предупреждения негативного влияния внешних рынков на внутренние цены и уровень долларизации.
Отметим, ранее базовая ставка была утверждена на уровне 9,25% годовых +/- 1.
Также глава Нацбанка подтвердил «приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге». Тем не менее «в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы».
- Национальный банк внимательно следит за развитием ситуации в мировой экономике и на международных рынках и готов в случае необходимости принять дополнительные меры для обеспечения стабильности на финансовом рынке Казахстана, - подчеркнул Досаев.
https://forbes.kz/finances/finance/natsionalnyiy_bank_povyisil_bazovuyu_stavku/
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 10.03.2020 в 13:44:04 # 742550
Цитата: jumanjiqz от 10.03.2020 07:44:06
Он реалист.
а ведь если бы Он остался то ничего бы и не было плохого ни с нефтью, ни с ценами. Он бы все решил красиво. как всегда он это делал.
Цитата: DITRX от 10.03.2020 14:55:53Боятся резкого всплеска спекуляции валютой, которые грозят ее вымыванием. Хотя с моей точки зрения было бы надежнее упомянутые спекуляции в противовес реальному сектору экономики налогом обложить...
Все развитые страны (сша, европа, Россия) понижают ставку а мы умные решили показать всему миру что они не правы нужно повышать ставку. Ещё раз убедился какие грамотные стратеги у руля.
Все развитые страны (сша, европа, Россия) понижают ставку а мы умные решили показать всему миру что они не правы нужно повышать ставку. Ещё раз убедился какие грамотные стратеги у руля.