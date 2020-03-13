В США пригрозили Эр-рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

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danilov 13 Марта 2020 в 10:53:28
По его мнению, Саудовская Аравия и Россия, наводняя рынок нефтью, ведут «направленную атаку» на американских производителей.
«Они используют в своих интересах пандемию коронавируса, чтобы сосредоточиться на этой отрасли и опустошить ее», — заявил Хамм. Он отметил, что альянс не допустит этого и займется расследованием ситуации на рынке.
«Вредит ли это отрасли? Безусловно. Обе страны — Россия и Саудовская Аравия — понимают это и именно поэтому предпринимают такие действия. Можем ли мы остановить их? Несомненно», — заявил Хамм.
По прогнозам Минэнерго США, после распада соглашения ОПЕК+ объемы добытой в стране нефти начнут сокращаться уже в мае и к 2021 году составят 12,7 барр./сутки по сравнению с 13 млн в 2020-м, снизившись впервые за четыре года.
6 марта страны — участницы ОПЕК и Россия не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне негативного влияния нового коронавируса на глобальную экономику. Вслед за развалом сделки ОПЕК+ цены на нефть обрушились более чем на 30%, а курсы доллара и евро подскочили. По прогнозу Минэнерго России, стоимость нефти вернется к $40–45 за баррель во второй половине 2020 года.
10 марта саудовская нефтяная компания Saudi Aramco объявила, что в апреле нарастит объемы поставок нефти на мировой рынок с 9,7 млн до 12,3 млн барр./сутки — на 26% больше, чем она должна была поставлять в рамках сделки в первом квартале текущего года. Bloomberg эту меру назвал еще одним шагом в ценовой войне между королевством и Россией. За несколько дней до этого агентство сообщило о планах Саудовской Аравии снизить цены на некоторые сорта сырой нефти на $6–8 за баррель.
На следующий день Саудовская Авария заявила, что Saudi Aramco увеличит добычу нефти еще на 1 млн барр./сутки, с 12 млн до 13 млн барр./сутки. На фоне этого сообщения стоимость Brent на Лондонской бирже снизилась на 4%.
По данным Bloomberg, объявить России «нефтяную войну» решили еще три страны — Ирак и Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По данным агентства, Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию. Кувейт уменьшит стоимость на $6 за баррель, а ОАЭ, устанавливающие цены задним числом, уже с января понизили цены на четыре сорта нефти для февральских продаж на $1,63 за баррель.
Источник: rbc.ru
ТРАМП: Я ГОВОРИЛ С САУДОВСКИМ ПРИНЦОМ ПО РЫНКУ НЕФТИ. ЕМУ НРАВЯТСЯ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Комментарии, по рейтингу, по дате
"ведут «направленную атаку» на американских производителей" - им значит можно было и санкции, и прямые угрозы, и шантаж, а тут вдруг "нас атакуют, как так то" - НЕХРЕН ЛЕЗТЬ К ДРУГИМ, А ТО ОТВЕТКА ПРИЛЕТИТ...
KapitanNemo 13.03.2020 в 13:09:21 # 742826
Роботы оценили срыв сделки как ценовую войну и сбросили цену.
Ценообразование не рыночное, потому что спрос особо не упал и предложение не увеличилось.
Цена на нефть сейчас, это цена по которой Китай купит нефть в будущем. Фьючерсная цена. Получается Китай получит нефть намного дешевле.
Вообщем ковбои наипать хотели, а наепывают их.
Весь их сланец никому не нужен. Рентабельность в минус ушла.
Саудиты тоже включили сначала восточную хитрость и тоже хотели наипать. Теперь приходится включать мозг. Бюджет у них расчитан под цену 82 USD. Они жутко проигрывают.
Россия может жить и при цене 25 USD.
Цитата: KapitanNemo от 13.03.2020 07:09:21Простите. А разве биржевые роботы умеют оценивать новости? Можно по подробней - как это работает?
Цену на нефть уронили как раз амерские спекулянты и частично биржевые роботы.
Роботы оценили срыв сделки как ценовую войну и сбросили цену.
Цену на нефть уронили как раз амерские спекулянты и частично биржевые роботы.
Роботы оценили срыв сделки как ценовую войну и сбросили цену.