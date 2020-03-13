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Экономика
Скупают акции Сбера на обвале рынка
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danilov 13 Марта 2020 в 11:29:35
МИНФИН РФ ОЦЕНИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЦБ ПАКЕТА АКЦИЙ СБЕРБАНКА ЧУТЬ ВЫШЕ 2 ТРЛН РУБ ПРИ ТЕКУЩИХ КОТИРОВКАХ - ЗАММИНИСТРА КОЛЫЧЕВ

Госдума приняла закон о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритариям

МИНФИН РФ НЕ НАМЕРЕН ОТКЛАДЫВАТЬ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ У ЦБ АКЦИЙ СБЕРБАНКА, МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ЕЕ УЖЕ В АПРЕЛЕ - СИЛУАНОВ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 13.03.2020 в 15:26:32   # 742840
Ну что за набор букв? Ни ссылки на источник, ни толком не понятно о чем речь.
Если кто из пользователей закидывает новость то:" Указывайте источник, откуда взят материал. Не нужно присылать старые новости." А как сам то можно из без источника?

Для особо одарённых:
Материал без источника опубликован не будет

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