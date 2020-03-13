Скупают акции Сбера на обвале рынка

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danilov 13 Марта 2020 в 11:29:35
Госдума приняла закон о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритариям
МИНФИН РФ НЕ НАМЕРЕН ОТКЛАДЫВАТЬ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ У ЦБ АКЦИЙ СБЕРБАНКА, МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ЕЕ УЖЕ В АПРЕЛЕ - СИЛУАНОВ
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